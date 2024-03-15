Gazze'de son durum! Masumları vuran İsrail'le ilgili kan donduran açıklama: Koordinatları biliyorlar

İsrail katliam yaptığı Gazze'de insani yardım bekleyen masumları vurdu. Saldırıda 20 kişi ölürken 155 kişi de yaralandı. Gazze'deki hükümetin açıklamasında "İşgalci İsrail, vatandaşların yardım beklediği yerlerin koordinatlarını biliyor ve onları kasten hedef alıp öldürüyor." denildi.

15.03.2024 13:00

ÖLÜM ACISIYLA KAHROLDULAR

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi morguna getirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.

15.03.2024 10:39

ABD BASININ DİKKAT ÇEKEN İSRAİL İDDİASI

Katliamcı İsrail'in en büyük silah tedarikçisi ABD, silahlarını kullanabilmesi için İsrail'den 'hukuka uygun kullanım' belgesini imzalamasını istedi. İddialara göre, İsrail bu belgeyi imzaladı ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jacob J. Lew'e teslim etti.

Öte yandan Joe Biden yönetiminin belgenin ulaşmaması halinde ABD'nin İsrail'e silah transferini askıya almayı planladığı yazıldı.

15.03.2024 07:42

HAMAS'TAN SALDIRIYA TEPKİ

Hamas, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürmesi ve en az 155 kişiyi yaralamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

"Uluslararası toplumun işgale karşı harekete geçmemesi, İsrail'in daha fazla suç işlemesine yeşil ışık yaktı" ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Kuveyt Kavşağı'nda yardım beklerken silahsız sivillere karşı yeni bir katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

"ABD silahları ve açık desteğiyle devam eden Nazi işgali katliamlarından Biden yönetimini sorumlu tutuyoruz" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'ne, bu soykırımın durdurulması ve kara yoluyla yardımların ulaştırılması için acil müdahale etmeleri çağrısında bulunuldu.

15.03.2024 05:00

"KOORDİNATLARI BİLİYOR VE KASTEN HEDEF ALIYORLAR"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürmesi ve en az 155 kişiyi yaralamasının ardından basın açıklaması yaptı.

İsmail es-Sevabite, açıklamasında, "Dünya, işgalci İsrail'in suçlarını engellemekten tamamen aciz durumda. Filistin halkımıza yönelik soykırım savaşını durduramamasından ABD yönetimini sorumlu tutuyoruz. İşgalci İsrail, vatandaşların yardım beklediği yerlerin koordinatlarını biliyor ve onları kasten hedef alıp öldürüyor." dedi.

15.03.2024 02:12

İNSANİ YARDIM BEKLEYENLERİ VURDULAR

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürdü, en az 155 kişiyi yaraladı.

Yer: Gazze