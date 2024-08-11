Gazze'de yeni saldırı hazırlığı... İsrail, Han Yunus'ta bombalayacağı bölgeyi haritadan işaretledi

İsrail'in olası kara ve hava harekatı nedeniyle, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 250 bin Filistinli korku içinde. İsrail ordusu Han Yunus'a uçaklardan bildiri atarak bölgenin tahliye edilmesini istedi. Nereye gideceğini bilmeyen masumlar yollara düştü.

İsrail ordusu yeni bir katliama daha hazırlanıyor. Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki bir bölgenin daha boşaltılmasını isteyen siyonist rejim, yayınladığı bir haritayla bölgenin derhal boşaltılması gerektiğini duyurdu.

İsrail'in bu hamlesi olası kara ve hava harekatı sinyali olarak yorumlandı.

İSRAİL SALDIRACAĞI BÖLGEYİ HARİTADA GÖSTERDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda 36. Blok bölgesinde yaşayanların burayı terk etmeleri gerektiğini bildirdi. Haritada işaretlediği yerin "İsrail'e füze atışları ve terör eylemleri için kullanıldığını" iddia eden Adraee, burada kalmanın tehlikeli olduğunu kaydetti.



İsrail ordusu, Han Yunus'a uçaktan bildiri atarak bölgenin boşaltılmasını istedi

Adraee, El-Cela Mahallesi'nde yaşayanlara da İsrail ordusunun güç kullanacağını ve mahallenin "savaş bölgesi" kabul edildiğini belirtti.

The Times Of Israel'in haberine göre, askeri bir kaynak, bölgedeki hastanelerin boşaltılmasına gerek olmadığını, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin bu durumu Filistinli sağlık yetkililerine ve uluslararası toplum yetkililerine ilettiğini söyledi.

GAZZELİ KADIN İSYAN ETTİ: GİDECEK YERİMİZ Mİ VAR

Hamad bölgesindeki Filistinlilere tahliye uyarısı yapmasının ardından çok sayıda Gazzeli aile, kentin doğusunda yer alan el-Mevasi bölgesine göç etmeye başladı.

Göç eden Gazzeli kadın "Nereye gidelim, gidecek yerimiz var mı, sokaklarda kalacağız" dedi.

İSRAİL SALDIRILARINA BAŞLADI!

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Han Yunus kentinin kuzeyindeki Hamed kentinde bulunan iki büyük bina İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Saldırıda 5 kişi yaralandı. Eşzamanlı olarak Karara, Zenne ve Beni Suheyla beldeleri de hava saldırılarına maruz kaldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısındaki konutlar İsrail ordusu tarafından bombalanırken, kentin batısındaki diğer bölgeler ve kuzey kesimleri de topçu atışlarıyla vuruldu. Gazze kentindeki Tel El-Heva ve Zeytun Mahallesi'ndeki evler, İsrail topçuları ve ağır makineli silahların ateşi altında kaldı. Kentin güneyindeki Şüheda kavşağı yakınında patlamalar ve silahlı çatışma sesleri duyuldu.

Yine Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı çevresi ve Balıkçılar Limanı bölgesi, İsrail hücum botları tarafından bombardımana tutuldu. Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyi ve El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusu İsrail topçularının hedefi oldu. İlk yardım ekiplerinden verilen bilgiye göre, Filistinli bir genç kız, Deyr El-Belah kentinde İsrail insansız hava aracı tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Yüzünden yaralanan genç kız ilk yardım ekipleri tarafından kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

GAZZE'DE YERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI 2 MİLYONU BULDU

İsrail ordusu, 8 Ağustos'ta da Han Yunus'ta birçok bölgenin boşaltılması gerektiğini açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle Filistinliler, defalarca zorla yerinden edildi. Zorla yerlerinden edilen Filistinlilerden bazıları yakınlarının yanına sığınırken bazıları da sokaklarda, okullarda veya park gibi alanlarda zor insani koşullar altında yaşıyor.

Altyapı, kanalizasyon şebekesi, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bu bölgelerde Filistinliler, salgın hastalıklarla da karşı karşıya kalıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana zorla yerlerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığını açıklamıştı.