Gazzeli genç 29 bin Filistinlinin katili Netanyahu'ya meydan okudu: 'Allah'a yemin olsun ki...'

İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de annesini ve kız kardeşlerini kaybeden Filistinli genç, Netanyahu'ya meydan okudu. 29 bin Filistinlinin katili Netanyahu'ya seslenen Filistinli genç, "Allah'a yemin olsun ki şehitlerimizin arkada bıraktığı 3 erkek evlat hesabını soracak" dedi.

İsrail 7 Ekim'den abluka altındaki Gazze'ye karadan, havadan ve denizden ölüm yağdırıyor... Aylardır Gazze'yi bombalayan İsrail, dünyanın gözü önünde binlerce masum bebek, çocuk ve kadınları acımasızca öldürüyor. Gazze'de soykırım yapan İsrail'e en büyük tepki yine Filistinlilerden geldi.

"ALLAH'A YEMİN OLSUN Kİ..."

İsrail'in saldırısında annesini ve kız kardeşlerini kaybeden Filistinli bir genç, Gazze'de bu güne kadar ölen 29 bin Filistinlinin katili Netanyahu'ya meydan okudu.

"Netanyahu, Allah'a yemin olsun ki şehitlerimizin arkada bıraktığı 3 erkek evlat senden hesabını soracak" dedi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bölgedeki son rakamlara ilişkin yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 410’a, yaralananların sayısının ise 69 bin 465’e yükseldiği duyuruldu.