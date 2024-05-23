Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Gazzeli Rim’in dedesi Halid Nebhan’dan Erdoğan’a teşekkür mesajı!

Gazzeli Rim’in dedesi Halid Nebhan’dan Erdoğan’a teşekkür mesajı!

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Gazze, Haber

Dünya Haberleri

İşgalci İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rim’in dedesi Halid Nebhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar neticesinde şehit olan 3 yaşındaki Rim, dedesi Halid Nebhan’ın gözlerini öpmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yürekleri dağlayan bu metanet, Gazze soykırımında yaşanan en acı vedaları arasında oldu.

Gazzeli Rim’in dedesi Halid Nebhan’dan Erdoğan’a teşekkür mesajı! - 1. Resim

ERDOĞAN VE TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Nebhad, Diyanet Vakfı 7. İyilik Ödülleri’nde ödüle layık görüldü. Türkiye’ye videolu mesaj gönderen Rim’in dedesi, konuşmasına besmele çekerek başladı.

Gazzeli Rim’in dedesi Halid Nebhan’dan Erdoğan’a teşekkür mesajı! - 2. Resim

GAZZELİLERE ATFETTİ

Nebhan mesajında, “Bugün Türkiye Diyanet Vakfı’ndan uluslararası iyilik ödülünü almak için bir mesaj geldi. Bu ödül için gurur duydum. Bu ödülü, Gazze halkının verdiği şehitler, yaralılar ve yıkımlarla dolu bu acılara gösterdikleri fedakarlıklar için tüm Gazze halkına adanmış olarak kabul ediyorum. Bu ödül için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Ayrıca Türk halkına da şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun.” İfadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Şikayetler arttı, uzmanı risk grubundakileri uyardı! Burun akıntısı, kuru öksürük şikayetiniz varsa…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran'da cenazeler bugün toprağa veriliyor! On binlerce insan sokaklarda ağıt yakıyor - DünyaOn binlerce insan sokaklarda ağıt yakıyorGazze son durum... Görgü tanıklarından açıklama: Yüzlerce Filistinli evlerine dönmeye başladı - Dünyaİsrail Cenin'den çekildi! Yüzlerce Filistinli geri dönüyorİsrail’e 1967 şoku! Üç ülke daha 'Filistin’i tanıyacağız' dedi - Dünyaİsrail’e 1967 şoku! 'Korku imparatorluğu yıkılıyor'Dünyada yalnızca 31 tane görüldü! 'Futbol topu balığı' karaya vurdu - DünyaSadece 31 kere görüldü! 'Futbol topu balığı' karaya vurduTatil yolunda adeta cehennemi yaşadılar! Havada son mesajlarını attılar - DünyaTatil yolunda adeta cehennemi yaşadılar!Kanla boyanan ellerle protesto edildi! Blinken'ın lakabı artık "Gazze kasabı" - DünyaLakabı artık "Gazze kasabı"
Sonraki Haber Yükleniyor...