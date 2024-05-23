Gazzeli Rim’in dedesi Halid Nebhan’dan Erdoğan’a teşekkür mesajı!

İşgalci İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rim’in dedesi Halid Nebhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar neticesinde şehit olan 3 yaşındaki Rim, dedesi Halid Nebhan’ın gözlerini öpmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yürekleri dağlayan bu metanet, Gazze soykırımında yaşanan en acı vedaları arasında oldu.

ERDOĞAN VE TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Nebhad, Diyanet Vakfı 7. İyilik Ödülleri’nde ödüle layık görüldü. Türkiye’ye videolu mesaj gönderen Rim’in dedesi, konuşmasına besmele çekerek başladı.

GAZZELİLERE ATFETTİ

Nebhan mesajında, “Bugün Türkiye Diyanet Vakfı’ndan uluslararası iyilik ödülünü almak için bir mesaj geldi. Bu ödül için gurur duydum. Bu ödülü, Gazze halkının verdiği şehitler, yaralılar ve yıkımlarla dolu bu acılara gösterdikleri fedakarlıklar için tüm Gazze halkına adanmış olarak kabul ediyorum. Bu ödül için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Ayrıca Türk halkına da şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun.” İfadelerini kullandı.