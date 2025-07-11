Gazze'ye aralıksız bombardıman! Ölü ve yaralı sayısı artıyor

İşgalci İsrail ordusu Gazze'yi aralıksız bombalamaya devam ediyor. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, savaş uçaklarının hem güneydeki Han Yunus kentinde hem orta kesiminde yer alan Nusayrat Kampı'nda sivilleri bombaladığı belirtildi.

Han Yunus kentindeki Ebu Hamid Kavşağı'nda düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin öldüğü aktarılan haberde, Nusayrat Kampı'ndaki Zuhur Caddesi'nde bir grup Filistinliyi hedef alan saldırıda da 3 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kuzeydeki Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde toplanan vatandaşlara yönelik hava saldırısında 5 kişinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı bilgisi paylaşılan haberde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda ise 3 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

TOPLAM 34 FİLİSTİNLİNİN HAYATINI KAYBETTİ

Haberde, İsrail ordusunun bugün sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 10'u yardım bekleyenlerden olmak üzere toplam 34 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik soykırımına devam ediyor. Uluslararası çağrılar ve Uluslararası Adalet Divanının ateşkes kararlarına rağmen saldırılar, aç bırakma, yıkım ve zorla göç ettirme politikalarıyla sürüyor.

ABD'nin desteklediği bu süreçte, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 195 bin Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı. On binlerce kişi kayboldu, yüz binlercesi evsiz kaldı ve düzinelerce çocuğun ölümüne yol açan kıtlık da devam ediyor.