Gazze'ye destek için oruç tuttu! Guterres, 'Yalnız değilsiniz” diyerek ateşkes istedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır-Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı önünde konuştu. Gazze'ye destek için oruç tuttuğunu söyleyen Guterres, 'Yalnız değilsiniz” diyerek ateşkes istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in katliam saldırılarının altında Ramazan ayını geçiren Gazze'ye destek için Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısına gitti. Açlık ve kıtlıkla mücadele eden Filistinlilere destek için oruç tutan Guterres, 'yalnız değilsiniz” diyerek acil ateşkes ilan edilmesini istedi.

GUTERRES GAZZE'YE DESTEK İÇİN REFAH'A GİTTİ

Birleşmiş Milletler’in (BM) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Antonio Guterres Mısır-Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı önünde basın toplantısı düzenledi.

Gazzelilerin bitmeyen bir kabus yaşadığını kaydeden Guterres, evlerin yıkıldığını, ailelerin ve nesillerin toptan yok edildiğini, açlık ve kıtlığın insanları pençesine aldığını dile getirdi.

FİLİSTİNLİLERE DESTEK İÇİN ORUÇ TUTTU

Guterres, Filistinlilerin, aylar süren sıkıntı ve acılardan sonra ramazan ayına yine İsrail’in saldırıları ve insani yardım girişlerine yönelik engellemelerle girdiğini söyledi.

Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu göstermek için oruç tutan Guterres, Gazze'dekilerin, iftarda yiyecek yemek bulamadığı için duyduğu endişeyi dile getirdi.

Refah Sınır Kapısı'nın her iki tarafında tırların Gazze'ye girmek için beklediği bir sırada sınırın öbür tarafındakilerin açlık çektiğini belirten Guterres, "durumun trajik ve ahlaki açıdan da çileden çıkarıcı" olduğunu kaydetti.

“DERHAL ATEŞKES YAPILMALI”

Saldırı çemberinin genişlemesinin, sivillerin, tüm halkın ve İsrailli esirlerin durumunun daha da kötüye gitmesi demek olduğunu vurgulayan Guterres, "Derhal ateşkes yapılması, İsrail'in Gazze'nin her yerine insani yardım malzemelerinin tam ve sınırsız ulaşımı konusundaki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve esirlerin serbest bırakılmasının zamanı geldi." dedi.

Gazze'deki Filistinlilere "yalnız değilsiniz" diyerek seslenen Guterres, dünyadaki insanların, her gün gördükleri vahşet karşısında öfke duyduğunu dile getirdi.

İSRAİL'DEN GUTERRES'E TEPKİ

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e tepki gösterdi. Katz, Guterres'i "BM, onun liderliğinde terörü barındıran ve cesaretlendiren Yahudi ve İsrail karşıtı bir yapı haline geldi." sözleriyle suçladı.