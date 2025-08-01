Fransa İsrail'in engellemelerini aşarak Gazze'ye insani yardımı ulaştıracak

52 TONLUK YARDIM GAZZE SINIRINDA BEKLETİLİYOR

BFM TV’ye konuşan Barrot, Cuma gününden itibaren başlayacak yardım operasyonunun Ürdünlü yetkililerle koordineli şekilde yürütüleceğini ifade etti. Ancak şu an Gazze sınırına yalnızca birkaç kilometre mesafedeki 52 tonluk başka bir yardım sevkiyatının ise hâlâ İsrail tarafından engellendiğini söyledi.

"Bu nedenle İsrail’in, Gazze’ye anlamlı kara erişimi açması şarttır" diyen Barrot, yardım girişlerinin yalnızca hava yoluyla sınırlı kalmasının yetersiz olduğunu vurguladı.

AVRUPA'DAN ORTAK İNSANİ YARDIM DALGASI

Arap medyasına göre, Fransa’nın dışında İspanya, Belçika, Bahreyn ve Almanya da Gazze’ye yönelik insani yardımları hava yoluyla ulaştırmaya hazırlanıyor. Yardımların İsrail hava sahasından geçerek paraşütle bölgeye indirileceği bildirildi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN ÇÖKÜŞ EŞİĞİNDEN DÖNMESİ GEREKİYOR"

Barrot, aynı zamanda New York'ta düzenlenen İsrail-Filistin konulu üst düzey BM konferansına eş başkanlık ederken, İngiltere’nin Filistin devletini tanımayı gündeme getirmesini de olumlu bir ivme olarak değerlendirdi.

"Diğer ülkeler de davayı takip ediyor" diyen Barrot, "Siyasi bir ufku yeniden canlandırdık: çöküşün eşiğinde olan iki devletli çözüm" ifadesini kullandı.