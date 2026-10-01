Slovenya Başbakanı Janez Janşa, parlamentoda Gazze'deki soykırımı aklamaya ve İsrail'e desteğini savunmaya çalışırken skandal bir manipülasyona imza attı. Elindeki fotoğrafı "Sudan'da katledilen Hristiyanlar" diye sunan Janşa'nın gösterdiği karenin, aslında Gazze'de çekildiği ortaya çıktı. Gazze'deki insani dramı istemeden teyit eden Başbakana, muhalefet "İsrail'in taşeronu" deyip özür dilemeye çağırdı.

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Slovenya Başbakanı Janez Jansa, parlamentodaki dün parlamentoda Slovenya hükümetini Gazze konusunda İsrail’i fazla destekleyici olmakla suçlayan muhalefetin eleştirilerini püskürtmeye çalışırken skandal bir manipülasyona imza attı.

Gazze’de yaşananların "soykırım" olmadığını savunmak ve Hristiyan ölümlerinin görmezden gelindiğini iddia etmek isterken elindeki fotoğrafı "Burası Sudan, bir yığın ceset var. Gazze’de gördüklerinizden çok daha fazla. İşte öldürülen Hristiyanlar" şeklinde anlatan Janşa, kendi iddiasıyla vuruldu.

Fotoğrafın Gazze'de çalışmış olan İngiliz deniz piyadesi David McIntosh tarafından paylaşıldığı ortaya çıktı.

2025 yılı Ağustos ve Ekim ayları arasında Gazze’de insani yardım faaliyetlerinde yer alan McIntosh, fotoğrafın Gazze’deki yardım noktalarında çekildiğini ve korkuya teslim olmayı reddederek ailelerinin aç kalmasına izin vermeyen Filistinlileri gösterdiğini yazmıştı. McIntosh, İsrail ordusunu ise yardım noktalarının çevresinde sivillere ve kendilerine ateş etmekle suçlamıştı.

"İNSANLIK DIŞI ALAYCILIK"

Yaşananlara tepki gösteren ana muhalefet partisi Özgürlük Hareketi lideri Robert Golob, "Sözün bittiği yerdeyiz. Daha ne kadar aşağı düşebiliriz. Parlamentomuz böylesine insanlık dışı bir alaycılığın sahnesine dönüştü" ifadelerini kullandı.

Gazze’yi yok saymaya çalıştı, kendi gösterdiği fotoğrafla rezil oldu! İsrail taşeronu Janşa

Golob, Jansa’ya özür dileme çağrısı yaptı.

Sol Parti, basın açıklamasında yaşananları "fiyasko" olarak nitelendirerek, Başbakanı "İsrail’in taşeronu" olmakla suçladı.

Avrupa Parlamentosu Üyesi Matjaz Nemec, Jansa’ya yönelik bir açık mektup yayınlayarak, Jansa’nın Gazze’de uluslararası hukuka göre soykırım olmadığı açıklamalarını eleştirdi. Nemec, hükümetin İsrail ile dostluğunu ise Slovenya’nın boynuna bağlanan "utanç" ve "aşağılanma" olarak nitelendirdi.

Gazze’yi yok saymaya çalıştı, kendi gösterdiği fotoğrafla rezil oldu! İsrail taşeronu Janşa

FARKINDA OLMADAN KATLİAMI İTİRAF ETTİ

8 Mart Enstitüsü Direktörü Nika Kovac, "Dün tuhaf bir şey oldu. Janez Jansa, konuşmasında Gazze’de aç bırakılmış insanların fotoğrafını gösterdi. Fotoğraf, yürek parçalayıcı. Gazze’de insani yardım alamayan ve yardım bekleyen insanları gösteriyor. Bu insanlar, soykırımcıların aldığı kararlar nedeniyle aç bırakılıyor. Jansa, bunun Sudan’da çekilmiş bir fotoğraf olduğunu iddia etti. Fotoğrafı gösterirken aslında bunların ahlaken yanlış olduğunu ve kabul edilemez olduğunu itiraf etmiş oldu. Bunu, fotoğrafın Gazze’de çekildiğini bilmediği için yaptı. Bilseydi, bunu muhtemelen inkar edecekti" dedi.

Jansa’nın parlamentodaki görüntülerini paylaşan Kovac, "Bu, devletimizin ele geçirildiği anlamına geliyor. Hükümetimizin Netanyahu hükümetiyle körü körüne iş birliği yaptığı anlamına geliyor. İktidarımızın savaş suçlarını desteklediği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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