ABD'de oy sayımının sürdüğü ara seçimlerde, Georgia eyaletinde Demokrat aday Keisha Lance Bottoms, Cumhuriyetçi milyarder rakibi Rick Jackson'ı devirerek ABD'nin ilk siyahi kadın valisi seçildi.

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ABD'de eski Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, resmi olmayan sonuçlara göre eyaletin ilk siyahi kadın valisi olurken, eyaletin yönetimi 24 yıl sonra ilk kez Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçmiş oldu.

İLK KADIN SİYAHİ VALİ OLDU

The Hill gazetesinin aktardığı resmi olmayan sonuçlara göre Bottoms, sağlık sektörü yöneticisi olan Cumhuriyetçi milyarder rakibi Rick Jackson'a karşı üstünlük sağlayan Demokrat Parti adayı Bottoms, Georgia eyaletinde vali seçilen ilk kadın ve ilk siyahi olarak tarihe geçti.

Daha önce eyaletin en büyük kenti Atlanta'da belediye başkanlığı yapmış bir isim olan Bottoms, oyların yüzde 55,4'ünü alarak ABD tarihinin de ilk siyahi kadın valisi olmayı başardı.

Georgia'da tarih yazıldı: ABD tarihindeki ilk siyahi kadın vali oldu

GEORGIA'DA 1998'DEN BU YANA BİR İLK

Bottoms'ın, görev süresi dolan Cumhuriyetçi Vali Brian Kemp'in yerini almayı hak kazandığı bu zafer Demokratlar için dönüm noktası olurken, Georgia son yıllarda federal seçimlerde önemli bir mücadele alanı haline geldi. Georgia eyaletinde en son 1998'de Demokrat bir vali seçimi kazanabilmişti.

Demokrat Parti, Georgia eyaletini kazanmak için ulusal çapta bir çaba ortaya koyarken, Bottoms'a birçok önde gelen Demokrat yetkili destek vermiş ve eski ABD Başkanı Barack Obama da bir video mesajla siyahi kadın adaya desteğini açıklamıştı. Bottoms, 2018-2022 yılları arasında Atlanta belediye başkanlığı yaptığı süre boyunca Cumhuriyetçilerin sürekli saldırılarına maruz kalmıştı.

DEMOKRATLAR ÖNEMLİ EYALETLERDEN NEW YORK VALİLİĞİNİ DE KAZANDI

ABD'de Demokratların kalesi olarak bilinen eyaletlerin başında gelen New York'ta mevcut Demokrat Vali Kathy Hochul (68) koltuğunu korumayı başardı.

Demokrat Parti için çok önemli bir eyalet olan New York'un seçmeni, kadın Vali Hochul'u Cumhuriyetçi rakibi Bruce Blakeman'a tercih etti. Blakeman'ı kolayca bertaraf eden Hochul, resmi olmayan sonuçlara göre, ara vermeden ikinci defa New York Valiliğini 4 yıl daha yönetmeye hak kazandı.

Georgia'da tarih yazıldı: ABD tarihindeki ilk siyahi kadın vali oldu

Hochul, 2021 yılında dönemin Valisi Andrew Cuomo'nun istifasının ardından New York'un ilk kadın valisi olmuş, 2022'de yapılan seçimlerde Cumhuriyetçi Lee Zeldin'i 6 puan farkla geçerek tam dönem için seçildi.

ABD'de ara seçimlerde Georgia eyaletinde Demokrat aday Keisha Lance Bottoms, resmi olmayan sonuçlara göre ABD tarihinin ilk siyahi kadın valisi oldu. Bottoms'ın zaferiyle Georgia'da 24 yıl sonra ilk kez valilik Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçti. Demokrat Vali Kathy Hochul da New York'ta yeniden seçilerek görevini sürdürme hakkı kazandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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