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ABD seçim sonuçları açıklandı mı? 6 koltuk el değiştirdi!

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ABD'de 3 Kasım 2026'da gerçekleştirilen ara seçimlerde açıklanan ilk sonuçlar, ülke siyasetinde dikkat çekici bir değişime işaret etti. ABD seçim sonuçları açıklandı mı sorgulanırken Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak güçlü olduğu eyaletlerde önemli başarılar kazanan Demokratlar, Senato yarışlarında altı koltuğu rakip partinin elinden aldı.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Kuzey Carolina, Teksas, Güney Carolina, Kansas, Ohio ve Iowa'da Cumhuriyetçi adayların kaybetmesi, seçim gecesinin en önemli gelişmeleri arasında yer aldı. Demokratlar, açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Senato'da çoğunluk için gereken 51 sandalyeye ulaşırken Temsilciler Meclisi'ndeki yarışlarda da öne geçti.

ABD seçim sonuçları açıklandı mı? 6 koltuk el değiştirdi!
Başlık ResmiABD seçim sonuçları açıklandı mı? 6 koltuk el değiştirdi!

ABD SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ABD'de Başkan Donald Trump'ın görev süresinin ortasındaki ara seçimlerde seçmenler, Kongre'nin iki kanadında görev yapacak temsilcileri belirlemek için 3 Kasım'da sandık başına gitti.

İlk sonuçlar, Demokratların yalnızca kendi tabanlarının güçlü olduğu bölgelerde değil, Cumhuriyetçilerin uzun süredir üstünlük sağladığı eyaletlerde de oylarını artırdığını ortaya koydu. Senato yarışlarında yaşanan değişim, Kongre'deki siyasi dengelerin yeniden şekillenmesine yol açtı.

ABD seçim sonuçları açıklandı mı? 6 koltuk el değiştirdi!
Başlık ResmiABD seçim sonuçları açıklandı mı? 6 koltuk el değiştirdi!

Sonuçlanan 35 Senato yarışının 23'ünde Demokrat adaylar 17, Cumhuriyetçi adaylar ise 6 eyalette galip geldi. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki altı Senato koltuğunun Demokratlara geçmesi, seçimlerin en dikkat çekici sonuçlarından biri oldu.

ABD seçim sonuçları açıklandı mı? 6 koltuk el değiştirdi!
Başlık ResmiABD seçim sonuçları açıklandı mı? 6 koltuk el değiştirdi!

ALTI EYALETTE SENATO KOLTUĞU EL DEĞİŞTİRDİ

Demokratların kazandığı altı yeni Senato koltuğu, Cumhuriyetçiler açısından önemli kayıplara neden oldu. Kuzey Carolina, Teksas, Güney Carolina, Kansas, Ohio ve Iowa'da seçmenlerin tercihi Demokrat adaylardan yana oldu.

Roy Cooper
Başlık ResmiRoy Cooper

Kuzey Carolina'da eski Vali Roy Cooper, Cumhuriyetçi Michael Whatley'yi geride bırakarak Senato'ya seçildi. Teksas'ta ise Demokrat James Talarico, Cumhuriyetçi Ken Paxton karşısında zafer kazandı. Seçim projeksiyonuna göre Talarico, 1988'den bu yana eyalette Senato seçimini kazanan ilk Demokrat oldu.

Annie Andrews
Başlık ResmiAnnie Andrews

Güney Carolina'da Demokrat Annie Andrews, Cumhuriyetçi Darline Graham'ı mağlup etti. Yaklaşık 30 yıldır Cumhuriyetçilerin kontrolünde bulunan Senato koltuğu el değiştirmiş oldu. Kansas'ta Demokrat Adam Hamilton, Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall'ı yenerek 1932'den bu yana eyalette Senato seçimini kazanan ilk Demokrat oldu. Cumhuriyetçilerin Kansas'taki 94 yıllık seçim üstünlüğü sona erdi.

Sherrod Brown
Başlık ResmiSherrod Brown

Ohio'da Demokrat Sherrod Brown, Cumhuriyetçi Jon Husted karşısında galip geldi. Iowa'da ise Josh Turek, Cumhuriyetçi Ashley Hinson'ı mağlup ederek Senato koltuğunu Demokratlara kazandırdı.

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