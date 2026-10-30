İsrail'de yapılan genel seçimlerde Arap partilerinin 19 milletvekili çıkararak Mecliste kilit konuma gelmesi, Netanyahu cephesini köşeye sıkıştırdı. Netanyahu, Arap partilerle hükümet kurmayacağını açıklarken oğlu Yair Netanyahu da İsrail vatandaşı Filistinlileri ülkenin geleceği için tehdit olarak gösterdi.

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İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından ülkenin siyasi geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki blok 120 sandalyeli Mecliste 53 milletvekili çıkarırken, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 sandalyede kaldı. İsrail'de hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye hiçbir blok ulaşamadı. Arap partileri ise toplam 19 milletvekili çıkararak tarihlerindeki en yüksek sandalye sayısına ulaştı.

Seçim sonuçları Netanyahu'yu köşeye sıkıştırdı! Oğlundan Arap partilere zehir zemberek sözler

"ONLARLA HÜKÜMET KURMAK YASAKTIR"

Seçim sonuçlarının ardından gözler koalisyon görüşmelerine çevrilirken Netanyahu, Arap partilerle hükümet kurma ihtimalini kesin bir dille reddetti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İsrail Başbakanı, "Onlarla hükümet kurmak yasaktır" ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçları Netanyahu'yu köşeye sıkıştırdı! Oğlundan Arap partilere zehir zemberek sözler

NETANYAHU'NUN OĞLU DA SONUÇLARI HAZMEDEMEDİ

Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da seçim sonuçlarının ardından İsrail vatandaşı Filistinlileri ve Arap partilerini hedef alan açıklamalarda bulundu. Arap partilerinin Mecliste 19 sandalye kazanmasına tepki gösteren Yair Netanyahu, bu partilerin Yahudi devletini ortadan kaldırmayı ve yerine Filistin Devleti kurmayı amaçladığını öne sürdü.

Yair Netanyahu, paylaşımında, "Arap partileriyle ilgili sorun, Arap olmaları değildir. Onlarla ilgili sorun, Yahudi devletini yok etme arzusunu açıkça beyan eden ve kalıntıları üzerinde bir Filistin Devleti kurmayı amaçlayan, Filistinli ve milliyetçi partiler olmalarıdır" ifadelerine yer verdi.

Seçim sonuçları Netanyahu'yu köşeye sıkıştırdı! Oğlundan Arap partilere zehir zemberek sözler

'İSRAİL'İN GELECEĞİ AÇISINDAN TEHDİT'

İsrail vatandaşı Filistinlilerin neredeyse tamamının Arap partilerine oy verdiğini savunan Yair Netanyahu, bu partilerin ve Filistinlilerin İsrail'in geleceği açısından İran'ın nükleer programı kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu iddia etti.

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