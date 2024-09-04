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Giresunlu Türk gemiciler İsrail askeri mi oldu? Açıklama geldi

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Giresunlu Türk gemiciler İsrail askeri mi oldu? Açıklama geldi

Dünya Haberleri

Sosyal medyada, İsrail'e gemide çalışmak için giden bir grup Türk gencinin İsrail askeri olmaya karar verdiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden açıklama geldi.

Bazı sosyal medya hesaplarında Giresunlu Türk gemicilerin İsrail ordusuna katıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Bu iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden açıklama geldi.

DMM'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflar ile ilgili “İsrail ordusuna katılan Türk askerleri gösterdiği” iddiası doğru değildir.

Fotoğrafta yer alan kişiler, Türk vatandaşı değildir. 

Bahse konu fotoğrafta yer alan kişilerin, Aralık 2023'te Gazze Şeridi'nde ölen Asaf Pinhas Tubul, Neriya Zisk ve vir David Fima isimli İsrail askerleri olduğu tespit edilmiştir.
 
Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Giresunlu Türk gemiciler İsrail askeri mi oldu? Açıklama geldi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
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