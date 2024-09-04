Giresunlu Türk gemiciler İsrail askeri mi oldu? Açıklama geldi

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 4 Eylül 2024 11:20 - Güncelleme: 4 Eylül 2024 11:37 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

Sosyal medyada, İsrail'e gemide çalışmak için giden bir grup Türk gencinin İsrail askeri olmaya karar verdiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden açıklama geldi.