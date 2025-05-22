Gökyüzünde korku dolu anlar! Fırtınaya yakalanan yolcu uçağında panik

IndiGo havayoluna ait uçak, Yeni Delhi’den Hindistan yönetimindeki Keşmir’in en büyük şehri Srinagar’a doğru yola çıktı. Ani bastıran dolu fırtınasına yakalanan uçak facianın eşiğinden döndü. Uçağın burnunda kırık oluştu, yolcuların panik anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

IndiGo havayoluna ait uçak, Çarşamba günü (21.05.2025) Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’den, Hindistan yönetimindeki Keşmir’in en büyük şehri Srinagar’a doğru yola çıkmıştı.

Normalde yaklaşık bir buçuk saat süren uçuş sırasında uçak “ani bir dolu fırtınasına yakalandı” diye belirtti IndiGo şirketi yaptığı açıklamada.

Açıklamada, “Uçuş ve kabin ekibi belirlenen protokolleri takip etti ve uçak Srinagar’a güvenli şekilde indi” denildi.

ANİ BASTIRAN DOLU FIRTINASI FACİAYA YOL AÇIYORDU...

Şirket, uçağın ne tür bir hasar aldığını açıklamadı, ancak uçaktan çekilen fotoğraflarda burnunda büyük bir delik görüldü.

Çarşamba gecesi Delhi genelinde yoğun yağmur, şimşek ve fırtına yaşandı.

Yolculardan Sheikh Samiullah tarafından kaydedilen ve X platformunda paylaşılan bir videoda, uçağın dolu fırtınasına yakalanmasıyla oluşan şiddetli türbülans anlarında yaşanan panik ve korku net şekilde görülüyor.

Uçak şiddetle sarsılırken insanlar çığlık atıyor, çocuklar ağlıyordu.

Press Trust of India haber ajansına konuşan Samiullah, uçuşun sorunsuz geçtiğini ve yaklaşık 30 dakika içinde Srinagar’a varmayı beklediklerini, ancak pilotun emniyet kemeri uyarısı yaptığını söyledi.

“O kadar şiddetli bir türbülans yaşandı ki bu uçuşumun son olacağını düşündüm. Herkes uçağın düşeceğini sandı. Gerçekten travmatik bir deneyimdi” dedi.

"PİLOTA GÜVENLİ İNİŞ İÇİN MİNNETTARIZ"

Samiullah, uçaktan indikten sonra uçağın halini görünce daha da sarsıldığını belirtti:

“Uçaktan indikten sonra hasarı görünce daha da travmatik bir hale geldi. Kimsenin böyle bir şey yaşamasını istemem.

"BU TÜR OLAYLAR NADİR DEĞİL"

CNN ulaştırma analisti ve ABD Ulaştırma Bakanlığı eski başmüfettişi Mary Schiavo, bu tür olayların nadir olmadığını söyledi. "Dolu, uçağın burnunu delmek veya ön camı hasara uğratmak gibi ciddi zararlara yol açabilir, ancak buna rağmen birçok uçak güvenli bir şekilde iniş yapabilmiştir" dedi.

Kimi zaman kötü hava koşulları radarda görünmez ve “doluya yakalanırsınız, farkına bile varmadan” diyen Schiavo, başka uçakların da burnunun parçalandığını örnek gösterdi.

Uçağın bazı ekipmanları devre dışı kalsa bile, asıl önemli olanın uçağın kontrolünü koruyabilmek olduğunu vurguladı.

Schiavo, pilotun bu tür stresli bir durumda uçağı manuel olarak kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

“Dolu, uçağın performansını etkiler. Pilotun uçağı kontrol altında tutması gerekir. Ayrıca sadece burun hasarı değil, başka nelerin bozulabileceği konusunda da endişe duyarlar… Bu çok stresli bir durumdur ama uçakların böyle bir şeyden sağ çıkabilmesi gerçekten inanılmaz” dedi.

Şiddetli türbülans vakaları geçmişte de manşetlere çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl Singapore Airlines’a ait bir uçakta yaşanan türbülans sırasında bir yolcu hayatını kaybetmiş, 70’ten fazla kişi yaralanmıştı.