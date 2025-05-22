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Yüz binde bir görülen olay Bartınlı çiftçiyi buldu! Ne yapacaklarını bilemediler, veteriner bile şaştı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haberler Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bartın'da görenleri şaşırtan ilginç bir hadise yaşandı. Karainler köyünde yaşayan Mustafa Yaman'a ait 2 yaşındaki Simental cinsi inek, çift başlı buzağı doğurdu. Veteriner Hekim Tolga Kandıralı, doğumun yüz binde bir oranda yaşanma ihtimalinin olduğunu kaydetti.

Bartın'da başta veteriner ve bölge sakinleri olmak üzere, görenleri şaşırtan bir olay yaşandı.

Kente bağlı Karainler köyünde yaşayan Mustafa Yaman'a ait 2 yaşındaki Simental cinsi ineğin, bugün sabah saatlerinde doğumu başladı. 

Yüz binde bir görülen olay Bartınlı çiftçiyi buldu! Ne yapacaklarını bilemediler, veteriner bile şaştı kaldı - 1. Resim

Bir türlü doğumun gerçekleşmemesi üzerine hayvan sahipleri, veteriner Hekim Tolga Kandıralı'ya haber vererek yardım istedi.

Normal olarak doğum yaptırmaya çalışan veteriner hekim Kandıralı, bir terslik olduğunu fark edince sezeryanla ameliyat edilmesi kararını verdi. 

Yüz binde bir görülen olay Bartınlı çiftçiyi buldu! Ne yapacaklarını bilemediler, veteriner bile şaştı kaldı - 2. Resim

YÜZ BİNDE BİR GÖRÜLEN DOĞUM

Gerçekleştirilen operasyonda ineğin karnından ölü olarak çıkarılan çift başlı buzağı, veteriner hekimi ve hayvan sahiplerini şaşırttı.

Veteriner hekim Kandıralı, buzağının iki kafasında da beyin, göz, kulak, ağız, dil gibi tüm uzuvlarının tamam olduğunu belirterek, karşılaştıkları ilginç doğumun yüz binde bir oranda yaşanma ihtimalinin olduğunu kaydetti.

Yüz binde bir görülen olay Bartınlı çiftçiyi buldu! Ne yapacaklarını bilemediler, veteriner bile şaştı kaldı - 3. Resim

Kandıralı, bu ilginç olayının sebebinin ise ırsi ya da çevre kirliliği gibi şartlardan kaynaklanabileceğini de sözlerine ekledi.

Ölü doğan buzağı gömülürken, ineğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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