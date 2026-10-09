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Görenler inanamadı! Otobüsü seyir halindeyken tamir etmeye çalıştı

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Nijerya’nın Lagos kentinde kaydedilen görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Otobüsün kaputuna oturarak hareket halindeki aracın motorunu tamir etmeye çalışan kişi, sosyal medyada gündem oldu.

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Nijerya’nın ticari merkezi Lagos’ta yaşanan ilginç olay, görenleri hayrete düşürdü. Seyir halindeki halk otobüsünün kaputuna oturan kişi, araç ilerlemeye devam ederken motorla uğraşmayı sürdürdü. O anlar, başka bir araçtaki sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görenler inanamadı! Otobüsü seyir halindeyken tamir etmeye çalıştı
Başlık ResmiGörenler inanamadı! Otobüsü seyir halindeyken tamir etmeye çalıştı

SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜSÜ TAMİR ETMEYE ÇALIŞTI

Görüntülerde, otobüsün kaputunun açık olduğu ve bir kişinin kaputun üzerine oturarak motoru tamir etmeye çalıştığı görüldü. Akan trafiğe rağmen çalışmasına devam eden kişinin rahat tavırları dikkat çekti. Otobüsün içinde yolcuların bulunduğu ve aracın yoluna devam ettiği anlar da kameralara yansıdı.

Görenler inanamadı! Otobüsü seyir halindeyken tamir etmeye çalıştı
Başlık ResmiGörenler inanamadı! Otobüsü seyir halindeyken tamir etmeye çalıştı

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, izleyenleri şaşkına çevirdi. Hem tamir yapan kişinin hem de otobüsteki yolcuların hayatını tehlikeye atan olay, sosyal medyada kısa sürede yayılarak gündeme oturdu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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