Meksika'daki hapishanede dehşet! Görüş saati kanlı bitti, çok sayıda ölü ve yaralı var
Meksika'nın Sinaloa eyaletindeki hapishanede görüş saatinde çıkan ayaklanmada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.
Meksika'nın Sinaloa eyaletine bağlı Mazatlan kentindeki El Castillo Cezaevinde ziyaret saatinde ayaklanma çıktı. Olayda 9 mahkum ve 1 mahkum yakınının hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralı 16 mahkumun hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü aktarıldı.
ATEŞLİ SİLAH KULLANILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
Yerel basındaki haberlerde, ayaklanma sırasında mahkumların ateşli silahlar kullandığı öne sürüldü. Olayın detaylarına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
"KONTROL ALTINA ALINDI"
Meksika Federal Güvenlik Kabinesi, Ulusal Muhafızların olaya müdahale ettiğini ve 1800 mahkumun bulunduğu hapishanede durumun "kontrol altına alındığını" kaydetti.
Olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılmazken, genel olarak kapasitesinin üzerinde mahkum barındıran ve uyuşturucu çetelerinin etkili olduğu Meksika'daki cezaevlerinde şiddet olaylarına sıklıkla rastlanıyor.