Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Navanethem "Navi" Pillay kimdir?

2026 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu. Norveç Nobel Komitesi’nin Oslo’da açıkladığı kararın ardından uluslararası hukuk ve insan hakları alanında uzun yıllardır görev yapan Navanethem "Navi" Pillay’ın hayatı, kariyeri ve ödüle layık görülme nedeni araştırılıyor.

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2026 Nobel Barış Ödülü sahibi belli oldu. Norveç Nobel Komitesi, bu yılki ödülün barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çalışmaları nedeniyle Güney Afrikalı hukukçu Navanethem "Navi" Pillay’a verildiğini açıkladı.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ KİM KAZANDI?

2026 Nobel Barış Ödülü’nü Navanethem "Navi" Pillay kazandı. Norveç Nobel Komitesi, Pillay’ın barışı destekleme ve uluslararası hukuku güçlendirme yönündeki çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldüğünü duyurdu. Yaklaşık 1,2 milyon dolara denk gelen 12 milyon İsveç kronu değerindeki Nobel Barış Ödülü, ödüllerin kurucusu İsveçli Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta Oslo'da takdim edilecek.

Nobel Barış Ödülünü kazanan Navanethem Navi Pillay kimdir?

NAVANETHEM "NAVİ" PILLAY KİMDİR?

Navanethem "Navi" Pillay, 23 Eylül 1941’de Güney Afrika’nın Durban kentinde doğdu. Pillay, Natal Üniversitesi’nde eğitim gördü ve 1960’lı yıllarda hukuk kariyerine başladı. 1967’de Natal bölgesinde kendi hukuk bürosunu açan ilk kadınlardan biri oldu. Daha sonra Harvard Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisans ve hukuk doktorası yaptı.

Pillay’ın uluslararası kariyeri 1990’lı yıllarda hız kazandı. 1995’te Güney Afrika Yüksek Mahkemesi’nin ilk beyaz olmayan kadın yargıcı oldu. Ardından Rwanda Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargıçlık ve başkanlık yaptı, 2003-2008 yılları arasında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Temyiz Dairesi’nde görev aldı. 2008-2014 arasında ise Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevini yürüttü.

Pillay’ın Rwanda Uluslararası Ceza Mahkemesi’ndeki görev süresinde yer aldığı Akayesu davası, uluslararası hukuk açısından dönüm noktalarından biri oldu. Mahkeme bu davada tecavüz ve cinsel şiddetin belirli koşullarda soykırım eylemi ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilebileceğine hükmetti. Pillay’ın kariyeri boyunca savaş suçları, cinsel şiddet, insan hakları ve uluslararası hukuk alanlarında çalışmaları öne çıktı.

Pillay ayrıca Uluslararası Adalet Divanı’nda Gambiya’nın Myanmar’a karşı açtığı Rohingya soykırımı davasında görev yaptı. 2021-2025 döneminde Birleşmiş Milletler’in İşgal Altındaki Filistin Toprakları’na ilişkin bağımsız uluslararası soruşturma komisyonuna da başkanlık etti.

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