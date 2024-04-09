Gözlerim neden acıyor? Güneş tutulmasının ardından Google aramaları tavan yaptı

Tüm dünya ABD'den görülen 2024'dün ilk "Tam Güneş Tutulması"na kilitlendi. Meksika, ABD ve Kanada'da milyonlarca kişinin canlı olarak takip ettiği güneş tutulmasında heyecan veren görüntüler ortaya çıktı. Tutulmanın ardından Google "Gözlerim neden acıyor?" araması tavan yapması dikkat çekti.

2024 yılının ilk güneş tutulması, bugün Türkiye saati ile 21.20 itibarıyla başladı. Portekiz ve İzlanda'nın da aralarında bulunduğu 43 ülke kısmı olarak tutulmayı izlerken, Meksika, ABD ve Kanada'da milyonlarca kişi tam güneş tutulması anları canlı olarak takip etti.

GÖZLERİ ACIYAN GOOGLE'DA ÇAREYİ ARADI

Sahilleri, parkları dolduran binlerce kişi, tutulmanın oluşturduğu heyecan verici görüntülere tanıklık etmesinin ardından arama motoru Google'da "Gözlerim neden acıyor?" sorusu en çok arananlar arasına girdi. Sorunun Google aramalarında trend olması, birçok kişinin gözlük vs kullanmadan güneş tutulmasını takip ettiğinin işareti oldu.

UZMANLAR GÜNEŞE DOĞRUDAN BAKILMAMASI İÇİN UYARIYOR

Öte yandan güneş tutulmasından önce uzmanlar çıplak gözle takip etmenin gözler için tehlikeli olabileceği konusunda uyarmıştı.

ABD'li göz doktoru Dr. Jason P. Brinton, "Güneş tutulması çok güzel olacak, bu yüzden herkesin bunu deneyimlemesini umuyorum ama bunu doğru şekilde deneyimlemeleri gerekiyor" dedi. Başka bir uzman ise "Çok küçük bir doz bazı insanlara zarar verebilir. Bu yüzden tutulmanın zarar verebileceğini söylüyoruz. İşte bu yüzden gözlerimizi hem kısmi hem de tam güneşle koruyoruz." ifadeleriyle uyardı.

NASA'ya göre de tutulma gözlüğü takarken bile tutulmaya kamera merceği, telefon, dürbün veya teleskopla bakmaması gerekiyor. Çünkü güneş ışınları merceği yakabilir ve ciddi göz yaralanmalarına neden olabilir.

NASA'ya göre güneş tutulma gözlükleri uluslararası güvenlik standardına uygun olmalı ve üzerlerinde bir "ISO" etiketi bulunmalı.

GÜNEŞ TUTULMASINA BAKMAKTAN KÖR OLAN VAR MI?

Uzmanlar tutulma sırasına güneşe doğrudan bakmanın zararlarının hemen olmasa da bir iki gün içinde ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

Bazı durumlarda zararın kalıcı olabileceği dahi vurgulanıyor.

2017 güneş tutulmasını 20 saniye boyunca uygun göz koruması olmadan izleyen bir hastanın gözünde görüşünü engelleyen hilal şeklinde bir kalıcı hasar oluştu.

50 yıl önce 11 Eylül 1969'da ABD'de güneş tutulmasını çıplak gözle tam 5 dakika seyreden Rick Brown isimli bir Amerikalı sağ gözünde kör bir nokta olduğunu belirtiyor.

TUTULMANIN GÖZE ZARAR VERDİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Göz hasarının belirti ve semptomları arasında baş ağrısı, bulanık görme, karanlık noktalar, renk, çizgiler ve şekilleri görme şeklinizdeki değişiklikler yer alır.