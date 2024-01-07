İsrail ordusunun gözü döndü! 'Odağımızı Gazze'den Lübnan'a çevirelim'

7 Ocak 2024 16:38 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 16:43

İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan ön incelemede, Hizbullah tarafından 60'tan fazla füze saldırısı düzenlendiği tespit edildi. İsrail'in kuzeyinde Hava Kuvvetleri'ne ait olan gözlem üssüne yapılan saldırıların ardından ordudaki üst düzey subayların, "Gazze'deki savaş halihazırda net bir yön aldı, sıra Hizbullah'ta" dedikleri öne sürüldü.

SALDIRIYA GEÇMELİYİZ

İsrailli gazeteci Emir Bohbot'un Walla internet sitesindeki haberine göre, İsrail ordusundaki bazı odakların artık Lübnan'a odaklanmak istediklerini iddia etti. Haberde, Hizbullah'ın Miron Dağı'ndaki üsse yaptığı saldırı hakkında "Hizbullah'ın bu yeteneklere sahip olduğu biliniyordu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin bu türden bir saldırıya yönelik altyapı yedeği var. İkinci Lübnan Savaşı'nda da bize meydan okumaya çalıştılar ama başarısız oldular." ifadelerine yer verdi.

İsrail Silahlı Kuvvetleri'ndeki üst düzey subaylar, İsrail Genelkurmay Başkanlığı'na ve siyasi kademeye bir mesaj gönderdi. Yetkilerin gazeteci Amir Bohbot'a verdikleri bilgilere göre gönderilen mesajda, "Öncelik sırasının güneyden kuzeye değiştirmenin zamanı geldi. Hizbullah'a karşı mücadelenin yöntemini savunmaya değil ofansif bir saldırıya dönüştürün." önerisi sunulduğu belirtildi.

Diplomatik yolların tıkandığını düşünen askeri yetkililer bu hafta içinde kritik kararların alındığı bazı önemli toplantılar gerçekleştirdi.