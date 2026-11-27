Müslüman gazeteci ve yazar Amani Al-Khatahtbeh, Grok'un fotoğraflarını izni olmadan değiştirerek başörtüsünü kaldırması üzerine soluğu mahkemede aldı. Elon Musk'ın sahibi olduğu xAI ve X'e dava açan Al-Khatahtbeh, her ihlal için 250 bin dolara kadar tazminat talep etti.

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ABD'li bilim ve teknoloji dergisi Wired'ın haberine göre, yazar, aktivist ve Muslim Girl medya şirketinin kurucusu Amani Al-Khatahtbeh, fotoğraflarının rızası dışında değiştirilmesi nedeniyle xAI ve X'e karşı hukuki süreç başlattı. Al-Khatahtbeh, yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülerde başörtüsünün kaldırıldığını ve bu içeriklerin izni olmadan paylaşıldığını belirtti.

GÖRÜNTÜLER YAPAY ZEKA İLE DEĞİŞTİRİLDİ

Olayın, Al-Khatahtbeh'in 1 Ocak'ta New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin göreve başlama töreninde çektiği bir selfieyi paylaşmasının ardından yaşandığı belirtildi. Siyah başörtüsü ve mor kürklü paltosuyla fotoğrafını paylaşan yazarın görüntüleri, bazı X kullanıcıları tarafından platformun yapay zeka asistanı Grok aracılığıyla değiştirildi. Yapay zeka kullanılarak Al-Khatahtbeh'in başörtüsüz görüntüleri oluşturuldu.

Kaynak: Instagram/Al-Khatahtbeh

Al-Khatahtbeh, çarşamba günü Kuzey Kaliforniya Federal Mahkemesi'ne sunduğu şikayet dilekçesinde, rızası dışında cinsel içerikli görüntülerinin oluşturulup dağıtılmasını ve kasıtlı olarak duygusal zarara uğratılmasını gerekçe gösterdi.

HER BİR İHLAL İÇİN 250 BİN DOLAR TAZMİNAT

Kaliforniya Medeni Kanunu kapsamında her bir ihlal için 250 bin dolara kadar tazminat istedi. xAI ve şirketin kurucusu Elon Musk’tan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Instagram/Al-Khatahtbeh

11 GÜNDE 3 MİLYON UYGUNSUZ GÖRSEL ÜRETTİ

Öte yandan Dijital Zararlarla Mücadele Merkezi'nin ocak ayında yayımladığı rapor, Grok'un ürettiği görüntülere ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Raporda, 29 Aralık'tan itibaren 11 günlük süreçte Grok tarafından X platformunda yaklaşık 3 milyon uygunsuz görüntü oluşturulduğu belirtilirken, bu görüntülerin yaklaşık 23 bininin çocuklara ait olduğu belirlenmişti.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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