Singapur'da yaşayan oyun içerik üreticisi Julian Tay, merakla beklenen GTA 6'yı rahatça oynayabilmek için eşine hazırladığı sözleşmeyi imzalattı.

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Merakla beklenen ve oyun dünyasının en büyük yapımları arasında yer alan Grand Theft Auto VI (GTA 6) için geri sayım sürerken, Singapurlu bir içerik üreticisinin yaptığı hazırlık sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

JulianTechTM adıyla tanınan Tay, oyunun çıkışının ardından 10 gün boyunca kesintisiz oyun oynayabilmek için eşine eğlenceli bir sözleşme imzalattı.

Eşinin sözleşmeyi imzaladığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Tay'ın videosu kısa sürede yayıldı.

GÖREV BİTMEDEN RAHATSIZ EDİLMEYECEK

World of Buzz'ın haberine göre Tay, internette bulduğu bir sözleşme örneğini GTA 6 için yeniden düzenledi.

Sözleşmede, oyun görevleri tamamlanmadan kendisine soru sorulmaması ve çeşitli taleplerle oyun süresinin bölünmemesi gibi maddeler yer aldı.

Ayrıca oyun sırasında başarısız olduğunda eşinin "Alt tarafı bir oyun" veya "Yeterince oynamadın mı?" gibi ifadeler kullanmaması istendi.

Bunun yerine eşinin kendisini cesaretlendirmesi gerektiği de sözleşmeye eklendi.

Sarılma, ev işleri ve küçük yardım taleplerinin ise yalnızca oyun görevleri arasındaki boş zamanlarda yapılabileceği yazıldı.

Bunun yerine eşinin kendisini cesaretlendirmesi gerektiği de sözleşmeye eklendi.

Sarılma, ev işleri ve küçük yardım taleplerinin ise yalnızca oyun görevleri arasındaki boş zamanlarda yapılabileceği yazıldı.

EŞİ KAMERALAR ÖNÜNDE İMZALADI

Julian Tay'ın eşi, hazırlanan sözleşmeyi kameralar önünde imzaladı.

Tay, paylaşımında eşine teşekkür ederek GTA 6'nın çıkışını heyecanla beklediğini ifade etti.

TEPKİLER ÇOĞALDI

Tepkilerin ardından World of Buzz'a konuşan Julian Tay, sözleşmenin gerçek bir anlaşma olmadığını açıkladı.

Tay, "Bu, eşimle aramızda yaptığımız eğlenceli bir şakaydı. Ciddiye alınacak bir şey değil. Gerçek bir cezası veya sonucu yok. İkimiz de bunun sadece eğlence amaçlı olduğunu biliyoruz" dedi.

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