Rockstar Games’in merakla beklenen GTA 6 oyunu, 34 parçalık resmi soundtrack albümüyle müzik dünyasının yıldızlarını buluşturdu. Travis Scott, Dua Lipa ve Lana Del Rey’in de yer aldığı projede, oyuna özel 250’den fazla lisanslı şarkı bulunuyor.

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Rockstar Games’in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6), müzik dünyasının yıldızlarını bir araya getiriyor. Oyun için hazırlanan 34 parçalık resmi soundtrack albümü müzik platformlarında yayımlandı. Albümde Travis Scott, Lana Del Rey, Dua Lipa ve Cardi B gibi dünyaca ünlü isimler yer alıyor.

Atlantic Records işbirliğiyle hazırlanan “Grand Theft Auto VI: The Album” adlı albüm, farklı müzik türlerinden sanatçıları aynı projede buluşturuyor. Travis Scott, Lana Del Rey, Dua Lipa, Cardi B, Young Thug, Zara Larsson ve Keith Richards, albümde yer alan isimler arasında bulunuyor.

250’DEN FAZLA LİSANSLI ŞARKI YER ALACAK

GTA 6’nın müzik seçkisi, resmi soundtrack albümüyle sınırlı kalmayacak. Universal Music Publishing Group’un (UMPG) paylaştığı bilgilere göre oyunda şirket tarafından lisanslanan 250’den fazla şarkı bulunuyor.

1940’lı yıllara kadar uzanan geniş müzik arşivi; gospel, blues, country, rock, pop, R&B, hip-hop, Latin, dans, elektronik müzik ve metal gibi pek çok türü kapsıyor.

Oyunda Billie Eilish, Burna Boy, Sting, Elton John, The Weeknd, J Balvin, Future, Mariah Carey ve SZA gibi sanatçıların eserleri de müzikseverlerle buluşacak.

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GTA 6’NIN MÜZİKLERİ MİAMİ’DE SAHNEYE TAŞINACAK

Oyunun çıkışını kutlamak amacıyla soundtrack albümünde yer alan bazı sanatçılar, Miami’deki Mana Wynwood’da düzenlenecek “Grand Theft Auto VI: The Festival” etkinliğinde sahne alacak. Festivalin müzik programında Travis Scott, Cardi B ve Metro Boomin gibi ünlü isimler bulunuyor. Rockstar Games’in düzenlediği etkinlikle GTA 6’nın müzik dünyasıyla kurduğu bağ, oyun içindeki şarkıların yanı sıra gerçek sahne performanslarıyla da müzikseverlere taşınacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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