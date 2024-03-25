Güneş'te patlama! Güçlü fırtına Dünya'yı sarstı, elektronik cihazlara dikkat

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Mart 2024 09:53 - Güncelleme: 25 Mart 2024 10:01 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Güneş'te meydana gelen patlama tüm dünyada endişeyle takip edilirken, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi tarafından açıklama yayınlandı. Güneş fırtınasının özellikle Kuzey Amerika'yı etkilediği, Türkiye dahil birçok yerde kutup ışıklarının izlenmesine neden olabileceği belirtiliyor. Öte yandan bu süreçte elektronik cihazlarda problemlerin yaşanabileceği belirtiliyor.