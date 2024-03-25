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Haberler > Dünya > Güneş'te patlama! Güçlü fırtına Dünya'yı sarstı, elektronik cihazlara dikkat

Güneş'te patlama! Güçlü fırtına Dünya'yı sarstı, elektronik cihazlara dikkat

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Güneş&#039;te patlama! Güçlü fırtına Dünya&#039;yı sarstı, elektronik cihazlara dikkat

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güneş'te meydana gelen patlama tüm dünyada endişeyle takip edilirken, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi tarafından açıklama yayınlandı. Güneş fırtınasının özellikle Kuzey Amerika'yı etkilediği, Türkiye dahil birçok yerde kutup ışıklarının izlenmesine neden olabileceği belirtiliyor. Öte yandan bu süreçte elektronik cihazlarda problemlerin yaşanabileceği belirtiliyor.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Güneş'te meydana gelen patlama hakkında açıklama yaptı.

ELEKTRONİK CİHAZLARA DİKKAT

Yayınlanan bildiride, jeomanyetik fırtınanın elektronik araçlarda problemlere yol açabileceği uyarısında bulunuldu. GPS'lerde sıkıntı çıkabileceği eklendi. Bu tür fırtınalar genellikle Dünya'ya Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların atmosferle etkileşime girmesi sonucu oluşur ve manyetik fırtınaları tetikleyebilir.

20 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Fırtına Dünya'nın 20 katı büyüklüğünde bir lekeden geldi. Birkaç gün önce, Güneş'te meydana gelen bir alevlenme, doğrudan Dünya'ya doğru devasa bir parçacık akışına neden olmuştu.

 

GÜNEŞ FIRTINASI HAKKINDA...

Öte yandan bu durum oldukça merak konusu... Güneş’te meydana gelen patlamaların uzaya büyük kütleli plazmalar savurmasına taçküre kütle atımı (CME) deniliyor. Bu plazmalar, Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girip, manyotesferde geçici bozulmalara yol açtığında ise Güneş fırtınası olarak adlandırılıyor.

CME’ler genellikle çevrelerine göre nispeten soğuk olduğu için karanlık görünen Güneş lekelerinde ortaya çıkıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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