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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 6,7 büyüklüğünde deprem

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Güney Afrika Cumhuriyeti&#039;nde 6,7 büyüklüğünde deprem
Deprem, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneyinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Volcano Discovery sitesinde yer alan habere göre, Güney Afrika sahillerinin yaklaşık 2 bin kilometre açıklarındaki deprem, Hint Okyanusu'nun 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

TSİ 07.55'te meydana gelen deprem, "çok şiddetli" sarsıntıya neden oldu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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