Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 6,7 büyüklüğünde deprem
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneyinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
Volcano Discovery sitesinde yer alan habere göre, Güney Afrika sahillerinin yaklaşık 2 bin kilometre açıklarındaki deprem, Hint Okyanusu'nun 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.
TSİ 07.55'te meydana gelen deprem, "çok şiddetli" sarsıntıya neden oldu.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı