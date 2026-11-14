Güney Amerika'dan ASELSAN'a sürpriz ziyaret! Cumhurbaşkanı Pereira yerinde inceledi

Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik kabiliyetleri Güney Amerika ülkelerinin de gündeminde. Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira, Türk savunma sanayii şirketi ASELSAN'ı ziyaret ederek geliştirilen ileri teknolojiler ve iş birliği fırsatları hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanında ASELSAN teknolojileriyle güven sunmaya devam ediyoruz" dedi.

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Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira, Türkiye'nin önde gelen savunma elektroniği şirketlerinden ASELSAN'ı ziyaret etti.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ,Bolivya Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen görüşmede şirketin geliştirdiği ileri teknoloji sistemlerin ve iki ülke arasındaki potansiyel iş birliği alanlarının ele alındığını duyurdu.

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ASELSAN'DA ÜST DÜZEY GÖRÜŞME

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bolivya Cumhurbaşkanı Sayın Rodrigo Paz Pereira'yı ASELSAN'da ağırladık."

Görüşmenin içeriğine ilişkin de bilgi veren Akyol, "Sayın Cumhurbaşkanı ile geliştirdiğimiz ileri teknoloji kabiliyetlerimizi ve iş birliği fırsatlarımızı görüştük. Dünyanın dört bir yanında ASELSAN teknolojileriyle güven sunmaya devam ediyoruz" dedi.

TÜRK SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ GÜNEY AMERİKA'NIN GÜNDEMİNDE

Bolivya Cumhurbaşkanı'nın ziyareti, Türk savunma sanayii ile Güney Amerika arasındaki iş birlikleri açısından yeni bir temas olarak öne çıktı.

ASELSAN; radar, elektronik harp, haberleşme, elektro-optik sistemler ve hava savunma teknolojileri gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor.

Görüşmede hangi ürünlerin ele alındığına, muhtemel tedarik planlarına veya bir anlaşma imzalanıp imzalanmadığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

BOLİVYA'NIN GÜVENLİK İHTİYAÇLARI

Güney Amerika ülkesi Bolivya, özellikle sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadelede teknolojik kapasitesini güçlendirmeye odaklanıyor. Geniş sınır hatlarının denetlenmesi, yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve kritik altyapıların korunması, ülkenin güvenlik gündemindeki başlıca konular arasında yer alıyor.

ASELSAN'ın geliştirdiği radar, elektro-optik gözetleme, güvenli haberleşme ve insansız sistem teknolojileri, söz konusu alanlarda kullanılabilecek çözümler sunuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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