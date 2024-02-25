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    Güney Carolina'da Trump kazandı: Erken ve büyük bir zafer

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Güney Carolina&#039;da Trump kazandı: Erken ve büyük bir zafer

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti’nin adayının kim olacağını belirlemek üzere Güney Karolina eyaletinde yapılan ön seçimi Donald Trump kazandı. Ön seçim zaferinin ardından Columbia'da konuşma yapan Trump, “Bu beklediğimizden daha erken ve daha büyük bir zafer oldu” dedi.

    5 Kasım’da yapılacak ABD başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Güney Karolina eyaletinde yapılan ön seçimlerin galibi belli oldu. İlk sonuçlar ve sandık başı anketlerine göre, Cumhuriyetçi Parti’nin adayını belirlemek üzere yapılan ön seçimi eski ABD Başkanı Donald Trump kazandı.

    "BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA BÜYÜK BİR ZAFER OLDU"

    Ön seçim zaferinin netleşmesinin ardından Columbia şehrinde kalabalığa hitap eden Trump, “Daha önce hiç böyle bir ruh olmamıştı. Cumhuriyetçi Parti’nin şu anda olduğu kadar birleşmiş olduğunu hiç görmemiştim” ifadelerini kullandı. Trump “Bu beklediğimizden daha erken ve daha büyük bir zafer oldu” dedi.

    NIKKI HALEY İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYORDU!

    Cumhuriyetçi Parti’de diğer adayların yarıştan çekilmesi nedeniyle Güney Karolina’daki ön seçimde sadece Nikki Haley ve Donald Trump yarışmıştı. Daha önce 6 yıl valilik yaptığı bir eyalet olduğu için Güney Karolina’nın Haley açısından kritik önem taşıdığı yorumları yapılmıştı.

    Haley daha önce yaptığı açıklamalarda Güney Karolina’daki ön seçimi kaybetse bile, 5 Mart’ta 15 eyalette ön seçimin yapılacağı “Süper Salı” seçimlerine katılacağını belirtmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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