Güney Kıbrıs'ta Abramoviç'e soruşturma! Hakkındaki iddialar gündem oldu

Rus milyarder Roman Abramoviç'in Güney Kıbrıs'taki finansal bağlantıları mercek altına alındı. Rum polisi, 10 milyar dolarlık varlığın gizlendiği ve vergi kaçırıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

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Rus milyarder Roman Abramoviç'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) şirketleri üzerinden yürütüldüğü öne sürülen mali işlemler hakkında soruşturma başlatıldı.

Rum polisi, Abramoviç'in servetinin gizlendiği ve vergi kaçırıldığı iddialarını, BBC Panorama ve uluslararası araştırmacı gazetecilik kuruluşlarının yayımladığı belgeler doğrultusunda incelemeye aldı.

10 MİLYAR DOLARLIK VARLIK İDDİASI

BBC tarafından yayımlanan araştırmada, uluslararası denetim şirketi Deloitte'un Güney Kıbrıs'taki yapılanmasının, Abramoviç'e ait şirketlerin mali kayıtlarında usulsüzlük yaptığı ileri sürüldü.

Araştırmaya göre, Abramoviç'in Güney Kıbrıs merkezli Amiscan Investments şirketine ait süper yatlar, lüks konutlar ve özel jetlerden oluşan toplam 672 milyon dolar değerindeki mal varlığı, geriye dönük düzenlenen belgelerle şirket hesaplarından çıkarıldı. Bu işlemlerin, milyarderin servetinin gerçek büyüklüğünün gizlenmesine ve yüksek miktarda vergi ödenmesinden kaçınılmasına yardımcı olduğu iddia edildi.

BBC Panorama, The Bureau of Investigative Journalism ve uluslararası araştırmacı gazetecilik kuruluşlarının incelemelerinde ise 1999-2013 yılları arasında hazırlanan geriye dönük belgeler aracılığıyla Abramoviç'e ait en az 10 milyar dolarlık varlığın gizlenmesine yardımcı olunduğu öne sürüldü.

Araştırmada, Güney Kıbrıs merkezli MeritServus şirketinden sızdırılan yazışmaların ve mali belgelerin incelendiği belirtildi. MeritServus'un uzun yıllar Abramoviç'e ait şirketlerin yönetiminde görev aldığı ve 2005 yılına kadar Deloitte'un Güney Kıbrıs yapılanmasıyla bağlantılı olduğu kaydedildi.

RUM POLİSİ 6 AYLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

GKRY Polis Suçlarla Mücadele Dairesi Müdür Yardımcısı Andreas Anastasiades, Rum Meclisi Kurumlar Komitesi'nde yaptığı açıklamada, BBC'nin gündeme getirdiği iddialara ilişkin delil toplamaya başladıklarını bildirdi.

Anastasiades, soruşturmanın özellikle 2003-2006 yılları arasındaki mali işlemlere odaklandığını belirtti. Olayların üzerinden uzun süre geçmesi nedeniyle incelemenin kapsamlı yürütüleceğini ifade eden Anastasiades, soruşturmanın yaklaşık 6 ay sürebileceğini söyledi.

Elde edilen belgelerin ilgili kurumlarla birlikte değerlendirileceğini kaydeden Anastasiades, suç unsurunun tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin başlatılacağını aktardı.

DENETİM KURUMLARININ YETKİLERİ TARTIŞILIYOR

GKRY Maliye Bakanlığı Daimi Sekreteri ve Denetim Mesleği Kamu Gözetim Kurumu temsilcisi Andreas Zachariades, ilgili denetim şirketiyle temasa geçtiklerini ve açıklama talep ettiklerini bildirdi.

Zachariades, olayların 2003-2006 dönemine uzanması nedeniyle delillere ulaşmanın zorlaştığını ifade etti. Denetim kurumunun 2017 yılında kurulduğunu hatırlatan Zachariades, kuruluş öncesindeki olaylara ilişkin yetkilerinin hukuki açıdan sınırlı olduğunu belirtti.

DELOİTTE VE ABRAMOVİÇ'İN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

İddiaların odağındaki Deloitte Cyprus, Rum basınına yaptığı açıklamada geçmiş yıllardaki işlemlerin ayrıntılarına ilişkin yorum yapamayacağını bildirdi. Şirket, faaliyetlerini yürürlükteki yasalara ve denetim kurallarına uygun şekilde gerçekleştirdiğini savundu.

Abramoviç'in avukatları da müvekkillerinin vergi kaçırma veya belgelerin yasa dışı biçimde geriye dönük düzenlenmesi faaliyetlerine katıldığı yönündeki iddiaları reddetti. Avukatlar, Abramoviç'in profesyonel mali ve hukuki danışmanlık hizmeti aldığını ve söz konusu işlemlerde herhangi bir yasa dışı faaliyetten haberdar olmadığını belirtti.

Soruşturma kapsamında henüz kesinleşmiş bir suç tespiti veya mahkumiyet kararı açıklanmadı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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