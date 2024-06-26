Güney Kore askerlerinden Kuzey Kore sınırında 7 yıl sonra bir ilk

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Haziran 2024 11:32 - Güncelleme: 26 Haziran 2024 11:38 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

ABD ve Rusya'nın Asya'daki müttefikleri Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Güney Kore'nin denizcileri 7 yıl sonra Kuzey Kore sınırında bir ilke imza attı.