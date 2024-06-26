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Güney Kore askerlerinden Kuzey Kore sınırında 7 yıl sonra bir ilk

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Güney Kore askerlerinden Kuzey Kore sınırında 7 yıl sonra bir ilk

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD ve Rusya'nın Asya'daki müttefikleri Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Güney Kore'nin denizcileri 7 yıl sonra Kuzey Kore sınırında bir ilke imza attı.

Güney Kore Deniz Kuvvetlerine bağlı deniz piyadeleri, 7 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore sınırı yakınlarındaki adalarda gerçek mühimmatla tatbikat gerçekleştirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Deniz Piyade Teşkilatından tatbikata ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, tatbikatın Sarı Deniz'de Kuzey Kore sınırı yakınlarındaki Yeonpyeong ve Baengnyeong adalarında düzenlendiği bildirildi.

Güney Kore askerlerinden Kuzey Kore sınırında 7 yıl sonra bir ilk - 1. Resim

Gerçek mühimmat ve mermilerin kullanıldığı ifade edilen açıklamada, K9 Thunder obüsleri, K239 Chunmoo çoklu roket atar sistemleri ve Spike tanksavar füzelerinin kullanılanlar arasında olduğu belirtildi.

Güney Kore Deniz Piyadeleri, 4 Haziran'da askıya alınan, 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma imzalanmadan önce 2017'de tam ölçekli benzer bir tatbikat düzenlemişti.

Öte yandan Japonya ve Güney Kore, bugün Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını açıklamıştı.

Güney Kore askerlerinden Kuzey Kore sınırında 7 yıl sonra bir ilk - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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