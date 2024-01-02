Güney Kore muhalefet lideri Lee Jae Myung öldü mü, sağlık durumu nasıl?

2 Ocak 2024 21:41 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 21:44

Güney Kore muhalefet lideri Lee Jae-myung öldü mü, yaşıyor mu? Sosyal medyada da birçok kez paylaşılan Güney Kore muhalefet lideri Lee Jae-myung’a yapılan bıçaklı saldırı sonrası öldü mü, yaşıyor mu sorusu merak edildi. İşte detaylar…

GÜNEY KORE MUHALEFET LİDERİ LEE JAE-MYUNG ÖLDÜ MÜ?

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, saldırı, sabah saatlerinde Lee'nin Busan'ın Gadeok Adası'nda bir inşaat alanını ziyareti sırasında gerçekleşti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada imza alma bahanesiyle Lee'ye yaklaşan saldırgan, elindeki kesici aletle onu boynundan yaraladı.

Saldırının ardından boynunda kanama olan bilinci açık durumdaki Lee, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Soo-kyung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un olayın ardından Lee'nin en hızlı şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi edilmesi ve saldırının soruşturularak olguların tespit edilmesi için talimat verdiğini bildirdi.

Kim, Yoon'un, böylesi saldırının hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini vurguladığını aktardı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yetkililer, yaptıkları açıklamada, ana muhalefet liderinin boynundaki bıçak yarasından dolayı Busan'daki üniversite hastanesine kaldırıldığını bildirdi. Yetkililer, burada ilk müdahalesi tamamlanan Lee'nin ameliyat olmak üzere helikopterle Seul'e götürüldüğünü açıkladı.

Demokratik Parti'den yapılan açıklamada, söz konusu saldırının bir terör eylemi ve demokrasiye yönelik bir tehdit olduğu vurgulandı.

Parti, Lee'nin ameliyatının tamamlandığını ve "süreci yakından takip ettiklerini" bildirdi.

Ulusal Polis Teşkilatı Genel Komiseri Yoon Hee-keun, yaptığı basın açıklamasında, saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütmek üzere özel bir ekip kurulduğunu duyurdu.