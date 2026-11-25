Güney Kore’de bir tasarruf bankasına düzenlenen siber saldırıda 86 bin 611 müşterinin kişisel verileri ele geçirildi. Olay, ülkenin tasarruf bankacılığı sektöründe bugüne kadar yaşanan en büyük veri ihlali olarak kayıtlara geçti.

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Güney Kore'de Kore Yatırım Holding'in iştiraki olan Kore Yatırım Tasarruf Bankası, siber saldırı sonucu 86 bini aşkın müşterisinin kişisel bilgilerinin sızdırıldığını duyurdu.

Bankanın internet sitesinde yayımlanan "Kişisel Veri Sızıntısı Bildirimi ve Özür" başlıklı açıklamada, 22 Kasım saat 22.42 ile 23 Kasım saat 03.35 arasında mobil internet sitesine yetkisiz erişim sağlandığı belirtildi. Saldırıda 86 bin 433 müşterinin bilgilerinin ele geçirildiği, 25 Kasım'da ise 09.43-10.02 saatleri arasında 178 müşterinin daha verilerinin sızdırıldığı aktarıldı.

Böylece veri ihlalinden etkilenen müşteri sayısı 86 bin 611'e ulaştı.

Sızdırılan bilgiler arasında müşterilerin adları, doğum tarihleri, cinsiyetleri, cep telefonu numaraları ve çevrim içi kimlik doğrulama bilgileri olmak üzere beş farklı veri türünün bulunduğu kaydedildi. Banka, bu bilgilerin dışında herhangi bir finansal işlem verisinin ele geçirilmediğini vurguladı.

HİZMETLER ASKIYA ALINDI, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Saldırının ardından yasa dışı erişim yollarının engellendiği ve ilgili hizmetlerin geçici olarak askıya alındığı bildirildi. Banka ayrıca güvenlik tedbirlerini güçlendirirken müşterilerine doğrulanmamış internet bağlantılarına ve kişisel bilgi talep eden mesajlara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Yaşanan olay, Güney Kore tasarruf bankacılığı sektöründeki en büyük kişisel veri ihlali olarak kayıtlara geçti. Böylece ülkede siber saldırıya uğrayan tasarruf bankalarının sayısı 6’ya yükseldi.

Daha önce Yegaram, OK, Welcome, DB ve Hana tasarruf bankaları da siber saldırıların hedefi olmuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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