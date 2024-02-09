Gürcistan'da dehşet! Silahlı saldırgan 4 kişiyi katletti
Düzenleyen: Günay Çağrıcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Gürcistan'ın Rustavi kentinde silahlı bir adam markette dört kişiyi öldürdü. Bakanlık, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.
Gürcistan'da silahlı saldırgan dehşeti yaşandı. Rustavi kentinde bir markete yerine gelen silahlı saldırgan 4 kişiyi vurarak öldürdü.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, 1988 doğumlu saldırganın, markette birkaç el ateş ettiği belirtildi ve 4 kişinin bu saldırı sonunda hayatını kaybettiğini açıkladı.
Zanlının gözaltına alındığı bildirildi.
Düzenleyen: Günay Çağrıcı - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi