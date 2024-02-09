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    • Gürcistan'da dehşet! Silahlı saldırgan 4 kişiyi katletti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Gürcistan&#039;da dehşet! Silahlı saldırgan 4 kişiyi katletti
    Gürcistan, Saldırgan, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Gürcistan'ın Rustavi kentinde silahlı bir adam markette dört kişiyi öldürdü. Bakanlık, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

    Gürcistan'da silahlı saldırgan dehşeti yaşandı. Rustavi kentinde bir markete yerine gelen silahlı saldırgan 4 kişiyi vurarak öldürdü.

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada, 1988 doğumlu saldırganın, markette birkaç el ateş ettiği belirtildi ve 4 kişinin bu saldırı sonunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GürcistanSaldırgan
    Haberler > Dünya > Gürcistan'da dehşet! Silahlı saldırgan 4 kişiyi katletti
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