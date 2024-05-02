Gürcistan'da "Yabancı ajan" yasası krizi: Binlerce kişi sokaklara indi!

Gürcistan'da binlerce kişi, özgürlükleri hedef alan bir yasa olarak tanımladıkları "Yabancı ajan" yasasını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te polis, muhalefet tarafından medya özgürlüklerini hedef alan bir yasa olarak görülen "Yabancı ajan" yasa tasarısına karşı protesto düzenleyen kalabalığa müdahale etti.

Gürcistan ve Avrupa Birliği bayrağı sallayan protestocular, Rusya'nın etkisi olduğunu düşündükleri tartışmalı "yabancı ajan" yasasını protesto etmek için parlamentonun dışında toplandılar.

"AB'YE KATILIM SÜRECİNE ZARAR VERİR"

Milletvekilleri, çarşamba günü tartışmalı yasa tasarısının ikinci okumasını onayladılar. AB, bunun Tiflis'in AB'ye katılma hedeflerine zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çarşamba günü Gürcistan'daki gelişmeleri "büyük endişeyle" takip ettiğini belirtti.

Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcü halkı ülkeleri için Avrupa'da bir gelecek istiyor. Gürcistan bir yol ayrımında. Avrupa yolunda ilerlemeye devam etmeli" dedi.

Yasa tasarısı, 83'e karşı 23 oyla ikinci oturumdan geçti. Teklifin yasalaşması durumunda, Gürcistan'daki kuruluşların yabancı fonlardan finanse edilip edilmediklerini belirtmeleri gerekecek.

Ülke, haftalar boyunca geniş protestolarla sarsıldı. Salı gecesi ise Tiflis'teki parlamento binası önündeki Rustaveli Caddesi'nde polis ve protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Yabancı etkiye ilişkin yasa hakkında barışçıl olarak gösteri yapanlara karşı şiddeti" kesin bir şekilde kınadığını söyledi.

ANA MUHALEFET LİDERİ DE YARALILAR ARASINDA

Polis ile göstericiler arasında yaşanan çatışamalarda birçok kişi yaralandı. Bunlar arasında ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareket'in (UNM) başkanı Levan Khabeishvili de bulunuyordu. Khabeishvili, yüzünün son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksandre Darakhvelidze, altı memurun yaralandığını ve 63 kişinin gözaltına alındığını, "gösterinin tamamen şiddetli bir hal aldığını" ve Khabeishvili'nin polis kordonunu aşmaya çalışırken yaralandığını iddia etti.

TOPLUMUN ÇOĞUNLUĞU AB'YE KATILMAYA SICAK BAKIYOR

Gürcistan, Aralık ayında "AB'ye aday ülke" statüsü kazandı ve anketler ülkenin %80'inin birliğe katılmak istediğini gösteriyor. Birçok Avrupa lideri, önerilen yasanın "Avrupa norm ve değerleriyle uyumsuz" olduğunu uyarıyor.

EŞCİNSEL PROPAGANDA SUÇLAMASI

Ancak Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'nin hükümeti kararlı. Kobakhidze, sivil toplum kuruluşlarını Gürcistan'da iki kez devrim yapmaya çalışmakla, "eşcinsel propagandası" yapmakla ve Gürcü Ortodoks Kilisesi'ni hedef almakla suçladı.