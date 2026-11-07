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Hackerlardan İtalyan bakana tehdit! Kişisel bilgilerini karanlık ağa sızdırdılar

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Hackerlardan İtalyan bakana tehdit! Kişisel bilgilerini karanlık ağa sızdırdılar
Başlık ResmiHackerlardan İtalyan bakana tehdit! Kişisel bilgilerini karanlık ağa sızdırdılar

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ukrayna'ya verilen destek nedeniyle hackerların hedefi olduğunu açıkladı. Kişisel bilgilerinin karanlık ağda yayımlandığını duyuran Tajani, siber suçluların kendisini tehdit ederek daha fazla bilgi ele geçirmeye çalıştığını söyledi.

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|
Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik desteği nedeniyle siber saldırıların hedefi olduğunu duyurdu.

Tajani, X hesabından yaptığı açıklamada, kişisel verilerinin hackerlar tarafından karanlık ağda (dark web) paylaşıldığını bildirdi.

Hackerlardan İtalyan bakana tehdit! Kişisel bilgilerini karanlık ağa sızdırdılar
Başlık ResmiHackerlardan İtalyan bakana tehdit! Kişisel bilgilerini karanlık ağa sızdırdılar

"KİŞİSEL VERİLERİMİ YAYIMLAYIP BENİ TEHDİT EDİYORLAR"

Birkaç gündür siber suçlular tarafından hedef alındığını söyleyen Tajani, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Birkaç gündür siber suçlular kişisel verilerimi karanlık ağda yayıyor ve beni yeni tehditlere ve gözdağına maruz bırakarak daha fazla bilgi elde etmeye çalışıyor."

"HEDEF ALINMAMIN NEDENİ UKRAYNA'YA DESTEĞİMİZ"

Siber saldırıların arkasında siyasi nedenler bulunduğunu söyleyen İtalyan Bakan, Ukrayna'ya yönelik desteklerinden geri adım atmayacaklarını ifade etti.

Tajani, "Hedef alınmamın siyasi nedeni Ukrayna hakkındaki duruşumuzdur: Egemen bir devletin özgürlüğünü savunmak, demokrasiden ve bir ulusun bağımsızlığından yana net bir tavır almaktır" dedi.

"GÖZDAĞINA BOYUN EĞMEYECEĞİM"

Tehditlere karşı geri adım atmayacağını açıklayan Tajani, "Hiçbir koşulda gözdağı verilmesine izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

İtalya, Rusya ile savaşın başladığı 2022 yılından bu yana Ukrayna'ya insani ve askerî yardım sağlıyor.

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