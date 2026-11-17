İran lideri Mücteba Hamaney'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e özel mesaj göndermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan görüşme talebi geldi. Filipinler ziyareti sırasında Putin'le ikili görüşmeye yeşil ışık yakan Trump, İran'ın Washington'da saldırı planladığı iddialarına da cevap verdi.

Kaydet a- | +A

ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ülkeye geldi. Trump'ın karşılanması sırasında Village People grubunun "YMCA" şarkısı çalındı.

Ziyareti sırasında gazetecilerin karşısına geçen Trump, İran, Rusya, Çin ve Kuzey Kore'ye dair soruları cevapladı.

Hamaney'in mesajından sonra Trump, Putin'le baş başa görüşmek istedi!

"DAHA ÖNCE HİÇBİR ÜLKENİN ÖDEMEDİĞİ BEDELİ ÖDERLER"

İran'ın Washington D.C.'de bombalı saldırı planladığı iddialarının sorulması üzerine Trump, "Eğer böyle bir durum söz konusuysa, hiçbir ülkenin şimdiye kadar ödemediği kadar ağır bir bedel ödeyecekler. Bunu son derece ciddiye alıyoruz çünkü onlar gerçekten çılgın. Nükleer silaha sahip olamamaları da bu yüzden" dedi.

Washington'a yönelik yakın bir tehlike bulunup bulunmadığı sorusuna da Trump, "Eğer varsa, bu ülkenin daha önce hiç olmadığı gibi bir bedel ödeyeceklerini söyleyebilirim" cevabını verdi.

PUTİN'LE İKİLİ GÖRÜŞMEYE AÇIK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ayrı bir ikili görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği sorulan Trump, "Eğer mümkünse, evet, ben de öyle yapardım" dedi.

Trump, Rusya ve İran'a ilişkin bir başka açıklamasında ise "Rusya ve İran'da her ay 25 bin insan hayatını kaybediyor. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Geçen ay bu sayı 32 bindi" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala