Hamas 2 esirin daha görüntüsünü paylaştı! İsrail'e "Ya esirler ya savaş" dedi

Hamas 27 Nisan Cumartesi günü, 64 yaşındaki Omri Miran ve 46 yaşındaki Keith Segal adlı iki İsrailli esirin canlı olarak görüldüğü bir görüntü yayınladı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde esir tutulan 2 İsraillinin görüntüsünü paylaşırken, "İsrail bir seçim yapmalı. Ya esirler ya savaş” ifadelerini kullandı. Hamas, üç gün önce de Gazze'de tutulan 23 yaşındaki ABD-İsrail çifte vatandaşı Hersh Goldberg-Polin'in benzer bir görüntü yayınlamıştı.

Yapılan açıklamada, “İsrail, bir seçim yapmak zorundadır. Esirler ya da savaş. Refah'a girmek esirlerin savaşta ölmesine yol açacaktır. Refah'a girmek kaçırılanların ölmesi için başka bir yol olacaktır. İsrail esirleri seçmelidir” ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanını aralıksız sürdürürken, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir anlaşması müzakereleri Mısır ve Katar aracılığında devam ediyor. Hamas, anlaşma için İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nden tamamen geri çekilmesini, yerinden edilenlerin Gazze'deki evlerine şartsız dönüşünü talep ediyor. Öte yandan kapsamlı yeniden inşa çabalarını, ablukanın sona ermesini ve temel insani yardımın sağlanmasını öne sürüyor ancak İsrail ordusu geri adım atmıyor.

ESİRLER "ANLAŞMAYA VARIN" DEDİ

46 yaşındaki esir Segal'in videoda, "Burada tehlikedeyiz. Bombalamalar oluyor, stresli ve korkutucu ve bu çok uzun zamandır devam ediyor. Merak ediyorum ve kendi kendime ne zaman biteceğini düşünüyorum. Bazen her şey sürüncemede kalıyormuş gibi geliyor. Başbakana ve tüm hükümete bir an önce bir anlaşmaya varılması için görüşmelerde bulunmaları çağrısında bulunuyorum, böylece tüm rehineler bir an önce evlerine, tıpkı sizin gibi ailelerinin yanına dönebilecekler. Tel Aviv ve Kudüs'teki protestoları gördüm ve hepinizin bunu devam ettireceğinizi umuyor ve inanıyorum. Hoşça kalın ve umarım yakında görüşürüz." dediği aktarıldı.

64 yaşındaki esir ise "Sevgili ailem, hepinizi özlüyorum. Babamı, erkek kardeşlerimi, kız kardeşimi, sevgili Shai, Roni ve Alma'yı, sevgili kızlarımı. Bu lanetli savaş yüzünden bu yıl hiçbir bayramı birlikte kutlayamadık. Umarım en azından bir sonraki bayramı, Bağımsızlık Günü'nü hep birlikte kutlayabiliriz. 202 gündür Hamas'ın esareti altındayım. Durum iç açıcı değil, zor, çok fazla bombalama var. Bizi buradan canlı, bütün ve sağlıklı bir şekilde çıkaracak bir anlaşmaya varmanın zamanı geldi. Elinizden gelen her şeyi yapmanızı, mümkün olan her şekilde baskı yapmanızı ve müzakerelerin ve bir anlaşmaya varılabilmesi için gösterilere devam etmenizi istiyorum." dedi.