Yerlerde yuvarlanıp kendini rezil etmişti! Disiplin soruşturması açılan isim, AK Parti kovmadan kendi istifa etti

İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında çevre düzenlemesi sebebiyle çıkan tartışmada kendini yere atıp yuvarlanan AK Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe, partiden istifa ettiğini duyurdu. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, Efe hakkında disiplin süreci başlatmıştı.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nin etrafının düzenlenmesi sırasında İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanlar karşı karşıya gelmiş ve iki grup arasında kavga çıkmıştı. Çıkan arbedede İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe kendini yere atıp yuvarlandığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

AK PARTİ KOVMADAN KENDİ İSTİFA ETTİ

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından hakkında disiplin süreci başlatılan İbrahim Efe, AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi görevinden ve partiden istifa ettiğini duyurdu.

"SEBEBİNİ KİMSE SORMADI OLSUN..."

Efe sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes sonuca baktı. Sebebi kimse sormadı olsun varsın sormasınlar. Arsızlık etmedim, yüzsüzlük etmedim, hırsızlık yapmadım. Sevgili dostlarımızın yüzünü yere düşürecek hiç bir işin içinde olmadım. Bölge parti etnik köken gözetmeksizin herkesin iyi ve kötü gününde her haline ve her şeyine rağmen zaman mefhumu gözetmeden her şartta hizmet ettim. Her zaman olduğu gibi vatandaşımıza hizmet adına gelişen bir olayda anlık öfke kontrolüne yenik düştüm...Düşürüldüm...

Sonrasında gelişen olaylar şahsıma özellikle ailemi hakikaten çok etkiledi. Bizimde insan olduğumuzu unutulduğu, hislerimiz duygularımızı hiçe sayıldığı, kamuoyunda bu denli linç girişiminin yapılması bizi derinden yaraladı. Yaşanan olaylar bizleri asla Yolumuzdan döndüremez kimseye kırgın ya da kızgın değilim ama süreçte duruş gösteren dost ve arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ederim. Ne kadar gariptir başka başka videoların yayınlandığı konular bile bu kadar gündem olmadı. Bu sebeple ailemin ve partimin daha fazla zarar görmemesi adına İzmit Belediyesi meclis üyeliğinden ve gönül verdiğim partimden istifa ediyorum."