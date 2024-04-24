Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrailli esir Goldberg-Polin: "İsrail'in bombardımanında benim gibi 70 esir öldü"

İsrailli esir Goldberg-Polin: "İsrail'in bombardımanında benim gibi 70 esir öldü"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kassam Tugayları, İsrailli esir Goldberg-Polin'in videosunu yayınladı. Polin, videoda “Hava kuvvetleri bombardımanlarında benim gibi yaklaşık 70 esir öldü" dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, aynı zamanda ABD vatandaşı olan 23 yaşındaki İsrailli mahkûm Hersh Goldberg-Polin'in bir videosunu yayınladı. Goldberg-Polin yaptığı açıklamada "Benim gibi yaklaşık 70 mahkûm hava kuvvetlerinin bombardımanlarında öldü" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 201 gündür devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, aynı zamanda ABD vatandaşı olan 23 yaşındaki İsrailli mahkûm Hersh Goldberg-Polin'in bir videosunu yayınladı.

Yaklaşık üç dakika uzunluğundaki videoda konuşan ve bir eli kesik olan Goldberg-Polin, geçen yıl 7 Ekim'de Re'im yakınlarındaki Supernova Festivali'nde yakalandığını ve o gün onları koruyacak kimse olmadığı için kendisini ve çevresindekileri korumayı üstlendiğini söyledi.

"KENDİNİZDEN UTANMALISINIZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin kendilerinden utanması gerektiğini vurgulayan Goldberg-Polin, "Binlerce diğer vatandaşla birlikte bizi de ihmal ettiniz. Bizi 200 gün boyunca terk ettiğiniz ve ordunun tüm çabaları başarısız olduğu için kendinizden utanmalısınız" dedi.

"SİZE SUNULAN ANLAŞMALARIN HEPSİNİ REDDETİNİZ"

Goldberg-Polin, kendisi gibi yaklaşık 70 mahkumun İsrail hava saldırılarında öldürüldüğünü söyledi ve ekledi: "Size teklif edilen tüm anlaşmaları reddettiğiniz için utanmalısınız. Bu kabusu sona erdirmek istemiyor musunuz? Binyamin Netanyahu ve hükümetinizin üyeleri, ailelerinizle öğle yemeği yerken, uzun süredir su, yiyecek, güneş ve tedavi olmadan yeraltında olan biz mahkumları düşünün. Sizden rica ediyorum Netanyahu, hükümetiniz ve kabine üyeleriniz burada bulunduğumuz her gün bizi daha fazla görmezden geliyor. Sizden bekleneni yapın ve bizi derhal evlerimize geri getirin, yoksa bu sizin için çok mu fazla?"

Goldberg-Polin son olarak ailesini çok sevdiğini ve onları çok özlediğini belirtti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kurultay öncesi İyi Parti'den yeni karar: Katılımcı sınırlaması getirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Google İsrail'i protesto eden çalışanlarını işten çıkarmayı sürdürüyor, 20 personel daha kovuldu - DünyaGoogle İsrail'i protesto eden çalışanlarını işten çıkarmayı sürdürüyor, 20 personel daha kovulduYapay zekanın yüz tanıma teknolojisi: insanların siyasi tercihlerini tahmin ediyor - DünyaYapay zekanın yüz tanıma teknolojisi: insanların siyasi tercihlerini tahmin ediyorYerinden edilen Filistinliler için sağlık felaketi kapıda! Menenjit ve hepatit C vakaları tespit edildi - DünyaBakanlık duyurdu: Vakalar çoğalıyorFransa'da "devrim vergisi" toplayan PKK'lı teröristler gözaltına alındı - DünyaFransa'da "devrim vergisi" toplayan PKK'lı teröristler gözaltına alındıBiden imzaladı, TikTok yasaklanıyor! ABD'de dikkat çeken karar - DünyaBiden imzaladı, TikTok yasaklanıyorKomutanları öldürülen İran Suriye'den çekiliyor, yerine Lübnanlı ve Iraklı savaşçılar geçiyor - DünyaKomutanları öldürülen İran Suriye'den çekiliyor, yerine Lübnanlı ve Iraklı savaşçılar geçiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...