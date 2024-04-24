İsrailli esir Goldberg-Polin: "İsrail'in bombardımanında benim gibi 70 esir öldü"

Kassam Tugayları, İsrailli esir Goldberg-Polin'in videosunu yayınladı. Polin, videoda “Hava kuvvetleri bombardımanlarında benim gibi yaklaşık 70 esir öldü" dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, aynı zamanda ABD vatandaşı olan 23 yaşındaki İsrailli mahkûm Hersh Goldberg-Polin'in bir videosunu yayınladı. Goldberg-Polin yaptığı açıklamada "Benim gibi yaklaşık 70 mahkûm hava kuvvetlerinin bombardımanlarında öldü" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 201 gündür devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, aynı zamanda ABD vatandaşı olan 23 yaşındaki İsrailli mahkûm Hersh Goldberg-Polin'in bir videosunu yayınladı.

Yaklaşık üç dakika uzunluğundaki videoda konuşan ve bir eli kesik olan Goldberg-Polin, geçen yıl 7 Ekim'de Re'im yakınlarındaki Supernova Festivali'nde yakalandığını ve o gün onları koruyacak kimse olmadığı için kendisini ve çevresindekileri korumayı üstlendiğini söyledi.

"KENDİNİZDEN UTANMALISINIZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin kendilerinden utanması gerektiğini vurgulayan Goldberg-Polin, "Binlerce diğer vatandaşla birlikte bizi de ihmal ettiniz. Bizi 200 gün boyunca terk ettiğiniz ve ordunun tüm çabaları başarısız olduğu için kendinizden utanmalısınız" dedi.

"SİZE SUNULAN ANLAŞMALARIN HEPSİNİ REDDETİNİZ"

Goldberg-Polin, kendisi gibi yaklaşık 70 mahkumun İsrail hava saldırılarında öldürüldüğünü söyledi ve ekledi: "Size teklif edilen tüm anlaşmaları reddettiğiniz için utanmalısınız. Bu kabusu sona erdirmek istemiyor musunuz? Binyamin Netanyahu ve hükümetinizin üyeleri, ailelerinizle öğle yemeği yerken, uzun süredir su, yiyecek, güneş ve tedavi olmadan yeraltında olan biz mahkumları düşünün. Sizden rica ediyorum Netanyahu, hükümetiniz ve kabine üyeleriniz burada bulunduğumuz her gün bizi daha fazla görmezden geliyor. Sizden bekleneni yapın ve bizi derhal evlerimize geri getirin, yoksa bu sizin için çok mu fazla?"

Goldberg-Polin son olarak ailesini çok sevdiğini ve onları çok özlediğini belirtti.