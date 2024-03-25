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Haberler > Dünya > Hamas'tan BM'nin Gazze'de "acil ateşkes kararına" ilk açıklama

Hamas'tan BM'nin Gazze'de "acil ateşkes kararına" ilk açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hamas&#039;tan BM&#039;nin Gazze&#039;de &quot;acil ateşkes kararına&quot; ilk açıklama

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana binlerce Filistinliyi katlettiği Gazze için BM Güvenlik Konseyi (BMGK) acil ateşkes kararını onayladı. BM'nin kararına Hamas'tan açıklama geldi. Kararı memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Hamas, "Siyonist güçler Gazze'den çektirecek, yerinden edilen Filistinliler evlerine geri döndürecek ateşkes istiyoruz" dedi.

Gazze'de aylardır insanlık dramı sürüyor. Binlerce masum sivili katleden İsrail, Gazze'de hayatta kalan Filistinlileri kısıtlamalar ile açlığa mahkum etti. Ramazan ayında oruçlarını açmak için gıdaya muhtaç olan Filistinliler için Birleşmiş Milletler'den dikkat çeken bir karar geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi’nde Ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden kararı kabul etti. Söz konusu karar İsrail'i tedirgin ederken, Hamas'tan ilk açıklama  geldi.

HAMAS: ACİL ATEŞKES KARARI MEMNUN EDİCİ

Filistinli İslami Direniş Hareketi Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze Şeridi'nde ramazan ayında acil ateşkes talep eden karar tasarısını memnuniyetle karşıladı.

SİYONİSTLER GAZZE'DEN ÇEKİLMELİ

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "BMGK'nin bugün yaptığı acil ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm Siyonist güçlerin Gazze Şeridi'nden çekilmesini ve yerinden edilenlerin evlerine geri dönmesini sağlayacak kalıcı bir ateşkese ulaşmanın gerekliliğini vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

ESİR TAKASINA HAZIRIZ

Esir takasının önemine değinilen açıklamada, "Her iki taraftaki esirlerin serbest bırakılmasına izin veren bir esir takası sürecine bir an önce girişmeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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