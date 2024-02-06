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    • Hamas'tan Gazze'de ateşkese yeşil ışık! İsrail'in esir değişimi ve ateşkes teklifine olumlu cevap verdi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Hamas&#039;tan Gazze&#039;de ateşkese yeşil ışık! İsrail&#039;in esir değişimi ve ateşkes teklifine olumlu cevap verdi
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    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail ve Hamas arasında Gazze'de 6 haftalık ateşkes ve esir değişimini kapsayan anlaşmaya yeşil ışık! Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Hamas'ın İsrail'in çerçeve anlaşmasına "olumlu" cevap verdiğini duyurdu.

    İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yaptığı katliam 4 ayı buldu. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de kadın-çocuk ayırt etmeden binlerce Filistinliyi katleden İsrail ile Hamas ateşkes için masaya oturmuştu. Gazze'de ateşkesin sağlanıp sağlanmayacağı konusu gündemde sıcaklığını korurken Hamas'tan İsrail'in esir değişimi ve ateşkes teklifine olumlu cevap verdiği öğrenildi.

    HAMAS'TAN ATEŞKES'E OLUMLU CEVAP

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Katar’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Al Thani, Hamas’ın İsrail ile yeni esir takası anlaşmasına dair sunulan teklife cevap verdiğini açıkladı. Doha'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile basın toplantısında konuşan Thani, “Hamas'ın teklif hakkında bazı yorumları oldu ancak genel olarak olumlu olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

    Hamas'tan Gazze'de ateşkese yeşil ışık! İsrail'in esir değişimi ve ateşkes teklifine olumlu cevap verdi

    GAZZE'YE İNSANİ YARDIM İÇİN ANLAŞTILAR

    Ortadoğu turunun üçüncü durağı olan Katar'a yaptığı ziyarette ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Thani ile yaptığı görüşmede Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konuları ele aldı. 

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller tarafından görüşmeye dair açıklama yapıldı. Miller  "Blinken ve Emir, Gazze'deki sivillere yönelik insani yardımı artırmak ve sivillerin insani hukuka uygun olarak korunmasını teşvik etmek için yakın koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştılar" dedi.

    Blinken’ın görüşmede İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüm kapsamında bir Filistin devletinin kurulması da dahil olmak üzere ABD'nin Orta Doğu'da kalıcı barışın tesis edilmesi konusundaki kararlılığının altını çizdi. Öte yandan Blinken’ın yarın İsrail’i ardından Filistin’in Batı Şeria bölgesini ziyaret ederek Ortadoğu turunu tamamlaması bekleniyor.

    Öte yandan İsrail ve Hamas arasındaki muhtemel anlaşma, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara 6 hafta ara verilmesini ve İsrailli esirler ile Filistinli mahkumların karşılıklı olarak serbest bırakılmasını içeriyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Dünya > Hamas'tan Gazze'de ateşkese yeşil ışık! İsrail'in esir değişimi ve ateşkes teklifine olumlu cevap verdi
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