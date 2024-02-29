Hamas'tan, İsrail'in 104 kişiyi katlettiği saldırıya tepki! Acil çağrı yaptılar

İsrail'in yardım bekleyen Filistinlileri vurması sonucu 104 insan hayatını kaybetti, 700'den fazla insan yaralandı. Hamas, Arap Birliği ve BMGK'ya; İsrail'i "Gazze'deki kitlesel katliamı ve etnik temizliği durdurmaya" zorlayacak kararlar almaları için acil toplanma çağrısında bulundu.

Hamas'tan, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen sivillere düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"ACİLEN TOPLANMALI"

"Arap Birliği ile BMGK'yı acilen toplanmaya; İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği toplu kıyımları ve etnik temizliği durdurmaya zorlayacak kararlar almaya çağırıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu katliamın tüm sorumluluğunun, İsrail ile ABD Başkanı Joe Biden'a ait olduğu belirtildi.

ARAP ÜLKELERİNE DE ÇAĞRI YAPTILAR

Arap ülkelerine Gazze'de yaşanan soykırım karşısında sessizliğini bozma, uluslararası topluma da katliam ve ihlalleri durdurma konusundaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunulan açıklamada, gıda yardımlarının güvenli bir şekilde ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

104 KİŞİ CAN VERDİ

İsrail ordusunun, Gazze kentinde insani yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 104 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümet yaptığı açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.