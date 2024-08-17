Harris, Erdoğan'ın izinde: Seçilirsem stokçulara göz açtırmayacağım

Demokratların adayı Harris, ilk vaat paketini açıkladı ve gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında Türkiye'de de olduğu gibi toptancılar ile tedarikçilere göz açtırmayacağının sinyalini verdi. Harris'in vaadi Trump'ın ise hiç hoşuna gitmedi. Trump, Harris'in "Komünist fiyat kontrolleri" önerdiğini iddia ederek bunun Amerikan rüyasını öldüreceğini söyledi.

Demokrat başkan adayı Kamala Harris başkan seçilmesi halinde ilk 100 günde öncelik vereceği ekonomi politikalarını açıkladı. Harris'in vaatleri arasında ise en dikkat çeken gıda enflasyonuyla mücadelesi oldu.

Türkiye'de de pandemiden bu yana gıda fiyatları yukarı yönlü hareket halindeydi. Kimi fırsatçıların başta kıtlık stratejisiyle fiyat yükseltmesi üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçmiş ve toptancılara baskın düzenlemeye başlamıştı. Denetimlerin de artırıldığı süreç Harris'in de paketinde yer aldı.

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HARRİS'İN ENFLASYONLA MÜCADELESİ

Harris'in planı, ABD Başkanı Biden'ın genel düzenleme yaklaşımı içinde yer alıyor. Biden, bazı sektörlerde tüketicilere korumaya yönelik adımlar atmış ve büyük şirket birleşmelerini engellemek için dava açmıştı.

Market fiyatlarındaki inatçı yüksek seyre karşı, Harris, gıda ve market ürünlerinde "kurumsal fiyat artışı" üzerine ilk federal yasağı getirmek için Kongre ile birlikte çalışacak.

Bilgi notunda, şirketlerin temel gıda maddelerinde haksız kazanç sağlamak için tüketicileri sömürmelerine karşı “açık kurallar” yer alacak.

Harris, ihlalleri araştırmak ve cezalandırmak için Federal Ticaret Komisyonu ve eyalet başsavcılarına yetki verecek.

Ayrıca, en büyük gıda üreticileri arasındaki birleşme ve konsolidasyon önerilerine karşı agresif bir düzenleyici yaklaşım da benimseyecek.

TRUMP: KOMÜNİST FİYAT KONTROLÜ

Harris'in vaatleri ise Trump'ın hedefine oturdu. Trump, sürdürdüğü başkanlık seçimi kampanyasında düzenlediği ikinci basın toplantısında Demokrat Partili rakibi Kamala Harris’e yüklendi. Ağırlıklı olarak ekonomiyle ilgili görüşlerini aktaran Trump, Harris’in seçilmesi halinde tek yapacağı şeyin enflasyonu ve kitlesel suçları arttıracağını ve Amerikan rüyasını öldüreceğini söyledi.

Temel gıda maddelerinin fiyatlarının sürekli arttığını vurgulayan Trump, bundan Biden ve Harris yönetimini sorumlu tuttu. Harris’in "Komünist fiyat kontrolleri" önerdiğini iddia eden Trump, "Eğer işe yarasaydı ben de kabul ederdim ama aslında işe yaramıyor" dedi.