Harvard İsrail lobisine direniyor! "Üniversiteyi, siyonizmin keyfi isteklerine teslim etmeyeceğiz"

ABD'nin Massachussets eyaletindeki Harvard Üniversitesi yönetimi, Rektör Claudine Gay'in, ABD Kongresi'nde antisemitizmle ilgili bir oturumda yaptığı açıklamalar nedeniyle aldığı tepkilere rağmen görevinde kalacağını duyurdu.

LOBİ BASKILARINA DİRENİLDİ

Üniversite yönetimi yazılı bir açıklamayla, okul kampüsünde Filistin'i destekleyen gösterileri "düşünce özgürlüğü"​​​​​​​ kapsamında değerlendirmesi nedeniyle eleştirilen Rektör Gay'in, baskılara rağmen görevde kalacağını belirtti.

Açıklamada, "Kapsamlı müzakerelerimiz, Gay'in, topluluğumuzun iyileşmesine yardımcı olma ve karşı karşıya olduğumuz çok ciddi toplumsal sorunları ele alma konusunda doğru lider olduğuna olan güvenimizi doğruluyor." ifadesine yer verildi.

Üniversite yönetimi bu kararıyla, bağışçılarının ve bazı siyasetçilerin yoğun baskısına rağmen suç unsuru teşkil etmeyen düşüncelerin özgürce tartışılmasından yana tavır aldı.

Üniversitenin öğrencilerince çıkarılan The Harvard Crimson gazetesi de 600'den fazla öğretim üyesinin, imzaladıkları ortak bir dilekçe ile okulun yönetiminden temmuz ayında göreve başlayan ilk siyahi rektörü Gay'in görevde kalmasını istediği bilgisine yer verdi.

HARVARD ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ CLAUDİNE GAY İSTİFAYA ZORLANMIŞTI

ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonu'nda 5 Aralık'ta düzenlenen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturum kapsamında, Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Rektörü Sally Kornbluth ile üniversite kampüsünde antisemitizm olaylarına ilişkin yaklaşımlarına dair sorulara yanıt vermeleri için ifade vermeye çağrılmıştı.

Üç rektör de saatler boyunca antisemitizmle ilgili konularda öğrencilere yönelik disiplin faaliyetlerine, üniversitelerin nasıl farklı görüşleri temsil ettiğine ve kampüsteki güvenliğe ilişkin soruları cevaplamıştı.

Rektörlüğe son bir yılda başlayan Gay, Magill ve Kornbluth, Müslüman karşıtlığı ve nefretin her türlüsünün artışına karşı mücadele edeceklerini belirtmişti. Üç isim, komisyondaki ifadelerinin ardından yoğun eleştiri ve baskıyla karşı karşıya kalarak istifa etmeye zorlanmıştı.

İsrail'e tepki gösterilerinde ifade özgürlüğünü savunan Magill, eleştirilerin ve baskıların ardından dün istifa etmişti. Magill, yazılı açıklama yaparak gösterilerle ilgili sözlerini geri aldığını duyurmuştu.

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