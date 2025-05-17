Havada korkunç çarpışma! Finlandiya'da iki helikopter düştü!

Satakunta İl Kurtarma Servisi, Finlandiya'da iki sivil helikopterin havada çarpıştığını bildirdi. Kaza, ormanlık bir alanda gerçekleşti ve her iki helikopterin de birbirlerinden yaklaşık yüz metre uzaklıktaki bölgelere düştüğü açıklandı.

Finlandiya'nın Satakunta bölgesinde iki sivil helikopter havada çarpıştı. Satakunta İl Kurtarma Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, kazanın ardından her iki helikopter de birbirlerinden yaklaşık yüz metre uzaklıkta ormanlık bir alana düştü.

Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, kazada can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Finlandiya Savunma Kuvvetleri, çarpışan helikopterlerin tamamen sivil nitelikte olduğunu ve askeri birliklerle bir bağlantısı bulunmadığını duyurdu.

ESTONYALI İŞ ADAMLARI DA HELİKOPTERDEYDİ

Estonya'nın Postimees gazetesinin haberine göre, kazaya karışan helikopterlerden birinde Estonyalı ünlü iş adamları Oleg Gross ve Priit Jagant bulunuyordu. İş adamlarının sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Satakunta İl Kurtarma Servisi ve Finlandiya Sivil Havacılık Kurumu, kazanın sebebini araştırmak için geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.