Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Havada korkunç çarpışma! Finlandiya'da iki helikopter düştü!

Havada korkunç çarpışma! Finlandiya'da iki helikopter düştü!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Havada korkunç çarpışma! Finlandiya&#039;da iki helikopter düştü!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Satakunta İl Kurtarma Servisi, Finlandiya'da iki sivil helikopterin havada çarpıştığını bildirdi. Kaza, ormanlık bir alanda gerçekleşti ve her iki helikopterin de birbirlerinden yaklaşık yüz metre uzaklıktaki bölgelere düştüğü açıklandı.

Finlandiya'nın Satakunta bölgesinde iki sivil helikopter havada çarpıştı. Satakunta İl Kurtarma Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, kazanın ardından her iki helikopter de birbirlerinden yaklaşık yüz metre uzaklıkta ormanlık bir alana düştü.

Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, kazada can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Finlandiya Savunma Kuvvetleri, çarpışan helikopterlerin tamamen sivil nitelikte olduğunu ve askeri birliklerle bir bağlantısı bulunmadığını duyurdu.

Havada korkunç çarpışma! Finlandiya'da iki helikopter düştü! - 1. Resim

ESTONYALI İŞ ADAMLARI DA HELİKOPTERDEYDİ

Estonya'nın Postimees gazetesinin haberine göre, kazaya karışan helikopterlerden birinde Estonyalı ünlü iş adamları Oleg Gross ve Priit Jagant bulunuyordu. İş adamlarının sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Satakunta İl Kurtarma Servisi ve Finlandiya Sivil Havacılık Kurumu, kazanın sebebini araştırmak için geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: Dış Haberler

78 kişiye mezar olmuştu! Grand Kartal Otel yangınında istenen cezalar belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Microsoft'un kirli yüzü ortaya çıktı! Yapay zekayı Gazze'de katliam için alet ettiler - DünyaMicrosoft'tan Gazze itirafıİstanbul görüşmeleri sonrası ABD ve Rusya arasında ilk temas! - Dünyaİstanbul görüşmeleri sonrası ABD ve Rusya arasında ilk temasPeru'da 6.0 büyüklüğünde deprem! - DünyaÜlkede 6.0 büyüklüğünde deprem!Turkiyegazetesi.com.tr duyurmuştu! Hamas ve İsrail müzakerelere başladı! Trump'ın 'Mega Barış Planı' masada - DünyaHamas ve İsrail ateşkes müzakerelerine başladı!İsrailli milletvekili Waldiger'den soykırım çağrısı! "Herkesi öldürelim" - Dünyaİsrailli milletvekiliden soykırım çağrısıÜnlü Amerikalı profesörden çarpıcı analiz: Dünyadaki bütün sorunlar İngilizlere dayanıyor! - DünyaÜnlü Amerikalı profesörden çarpıcı analiz: Dünyadaki bütün sorunlar İngilizlere dayanıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...