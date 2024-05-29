Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Havalimanında dehşet! Uçak motoruna kapılarak can verdi

Havalimanında dehşet! Uçak motoruna kapılarak can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Havalimanında dehşet! Uçak motoruna kapılarak can verdi
Hollanda, Klm, Schiphol Havalimanı, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hollanda'da Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda bir görevli, çalışan uçağın motoruna kapılarak can verdi. Olayın uçak geri geri giderken yaşandığı belirtilirken, görevlinin uçağın motorunun içerisine atladığı ifade edildi.

Hollanda’da Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda KLM’ye ait bir uçak, Danimarka’nın Billund şehrine hareket etmek üzere kalkışa hazırlanırken trajik bir olay yaşandı.

"KLM Cityhopper" uçağının çalıştığı esnada motorun içine çektiği bir kişi yaşamını yitirdi.

UÇAĞIN MOTORUNA ATLADIĞI İDDİASI

Bu kişinin yolcu olup olmadığı, uçak motorunun çalıştığı sırada orada ne aradığına yönelik bilgiler netlik kazanmadı.

Uçak personeli ve yolcular, uçağın geri geri gittiği sırada olayın yaşandığını kaydetti.

Öte yandan, Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf gazetesi, sorgulanan bir uçak personelinin, söz konusu kişinin uçağın motorunun içerisine atladığını iddia etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hollanda polisi, uçaktan yolcuların indirildiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Avrupa’nın en yoğun havalimanlarından birisi olan Schiphol, geçen hafta ABD’li rapçi Nicki Minaj’ın tutuklanmasıyla gündeme gelmişti.

Verilere göre geçen ay yaklaşık 5,5 milyon yolcu bu havalimanını kullandı.

Geçen yıl 27 yaşındaki bir havaalanı çalışanı, ABD’nin Teksas eyaletinde Delta yolcu uçağının motoruna kapılarak hayatını kaybetmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı birbirine girdi! Tesisleri yaktılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran ikinci ön inceleme raporunu yayımladı! Reisi ölümünde sabotaj mı var? - DünyaReisi ölümünde sabotaj mı var?Polonya-Belarus sınır hattında korkutan gerilim! AB devreye mi giriyor? - DünyaSınır hattında korkutan gerilim! AB devreye mi giriyor?ABD'de fırtına yolcu uçağını topaç gibi döndürdü - DünyaFırtına yolcu uçağını topaç gibi döndürdüGazze'nin dış dünya ile bağı kesildi! İsrail Philadelphia Koridoru'nu ele geçirdi - Dünyaİsrail Philadelphia Koridoru'nu ele geçirdiİsrail, Refah'ı ABD mühimmatı ile bombaladı! Blinken kaçsa da ABD basını ortaya koydu - Dünyaİsrail, Refah'ı ABD mühimmatı ile bombaladıLula, Netanyahu'yu Hitler'e benzetmişti! Brezilya İsrail büyükelçisini geri çekti - DünyaBrezilya İsrail büyükelçisini geri çekti
Sonraki Haber Yükleniyor...