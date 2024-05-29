Havalimanında dehşet! Uçak motoruna kapılarak can verdi

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Hollanda'da Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda bir görevli, çalışan uçağın motoruna kapılarak can verdi. Olayın uçak geri geri giderken yaşandığı belirtilirken, görevlinin uçağın motorunun içerisine atladığı ifade edildi.

Hollanda’da Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda KLM’ye ait bir uçak, Danimarka’nın Billund şehrine hareket etmek üzere kalkışa hazırlanırken trajik bir olay yaşandı.

"KLM Cityhopper" uçağının çalıştığı esnada motorun içine çektiği bir kişi yaşamını yitirdi.

UÇAĞIN MOTORUNA ATLADIĞI İDDİASI

Bu kişinin yolcu olup olmadığı, uçak motorunun çalıştığı sırada orada ne aradığına yönelik bilgiler netlik kazanmadı.

Uçak personeli ve yolcular, uçağın geri geri gittiği sırada olayın yaşandığını kaydetti.

Öte yandan, Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf gazetesi, sorgulanan bir uçak personelinin, söz konusu kişinin uçağın motorunun içerisine atladığını iddia etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hollanda polisi, uçaktan yolcuların indirildiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Avrupa’nın en yoğun havalimanlarından birisi olan Schiphol, geçen hafta ABD’li rapçi Nicki Minaj’ın tutuklanmasıyla gündeme gelmişti.

Verilere göre geçen ay yaklaşık 5,5 milyon yolcu bu havalimanını kullandı.

Geçen yıl 27 yaşındaki bir havaalanı çalışanı, ABD’nin Teksas eyaletinde Delta yolcu uçağının motoruna kapılarak hayatını kaybetmişti.