Polonya-Belarus sınır hattında korkutan gerilim! AB devreye mi giriyor?

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Polonya ile Belarus arasındaki sınır geriliminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, gerilimin devam etmesi halinde AB'den yardım talep edeceklerini açıkladı.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Polonya-Belarus sınırında gerginliğin artması halinde Frontex'ten yardım talebini değerlendireceğini ifade ederek, "AB yetkililerinin varlığı bize fayda sağlayacaktır" dedi.

AB SINIRLARINA SALDIRILIYOR

Sikorski, "Frontex'in varlığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya sadece Polonya'nın değil AB sınırlarına saldırdıklarını gösterebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Czeslaw Mroczek de dün Belarus'tan yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan göçmenin saldırısında yaralanan askerin hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.

407 MİLYON DOLARLIK BARİYER

Polonya, Ocak 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşından kaynaklanan yasa dışı göçü engellemek için Belarus sınırına bariyer inşa etmeye başlamıştı.

Yüksekliği 5,5 metre olan ve üzeri tel örgüyle kaplanan metal bariyerler 407 milyon dolara mal olmuş ve 30 Haziran 2022'de tamamlanmıştı.

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DİKENLİ TEL ÖRGÜ ÇEKİLDİ

Polonya, 2022'nin sonlarında da Rusya'nın Kaliningrad bölgesiyle olan sınırına dikenli tel örgü çekmeye başlamıştı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise en son 18 Mayıs'ta ülkesinin Rusya ve Belarus'la paylaştığı sınırın güvenliğini artırmak amacıyla 2,5 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurmuştu.