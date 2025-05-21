Hawaiian Airlines uçağında bomba paniği: ABD'li asker gözaltına alındı

ABD’nin San Diego kentinde Honolulu’ya gitmeye hazırlanan Hawaiian Airlines uçağı, bir yolcunun “uçakta bomba var” ihbarı üzerine acil tahliye edildi. Tehdidi yapan kişinin aktif görevdeki bir ABD Donanması mensubu olduğu açıklandı. SWAT ve FBI ekipleri alarma geçerken, yolcular saatlerce mağdur oldu.

ABD'nin San Diego kentinde, Hawaiian Airlines’a ait bir yolakta uçuş öncesi bomba tehdidi paniği yaşandı. Uçağın Honolulu’ya gitmek üzere hazırlanırken yapılan asılsız ihbar üzerine yolcular acil tahliye edildi, bir kişi gözaltına alındı.

San Diego Limanı Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, olay Salı sabahı saat 08.45 sıralarında meydana geldi. HA15 sefer sayılı Airbus A330 tipi uçakta bulunan 35 yaşındaki ABD Donanması mensubu John Stea, bir uçuş görevlisine "yanımdaki kişinin bomba taşıdığını" söyleyerek tehditte bulundu.

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FBI: TEHDİT GERÇEK DEĞİL

Kaptanın durumu polise bildirmesi üzerine uçakta güvenlik protokolü devreye alındı. SWAT ekipleri ve FBI olay yerine gelerek uçağı detaylı şekilde aradı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yapılan incelemelerin ardından tehdidin "inandırıcı olmadığı" ve kamu güvenliğine yönelik geçerli bir tehlike bulunmadığı sonucuna vardıklarını açıkladı.

DONANMA: TÜM TEHDİTLERİ CİDDİYE ALIYORUZ

ABD Donanması Sözcüsü Teğmen Mohammad N. Issa, John Stea’nın Donanma Seferi Güvenlik Grubu Birliği'ne bağlı Elektronik Teknisyeni 1. Sınıf olduğunu doğruladı. Issa, "Halkın ve personelimizin güvenliği bizim için önceliklidir. Tüm tehditleri ciddiye alıyoruz ve yerel-federal yetkililerle işbirliği içindeyiz" dedi.

UÇUŞ İPTAL EDİLDİ, YOLCULAR MAĞDUR OLDU

Hawaiian Airlines’tan yapılan açıklamada, "Bir misafirin uçak güvenliğine yönelik tehditte bulunduğunun duyulması üzerine kaptanımız durumu yetkililere bildirmiştir" denildi. Tehdit sonrası uçuş iptal edilirken, yolcular başka seferlere yönlendirildi.