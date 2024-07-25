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Hayatını kurtardı! Hintli madenci 19,22 karatlık elmas buldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hayatını kurtardı! Hintli madenci 19,22 karatlık elmas buldu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'da devlet maden kiralayarak elmas arayan bir adam, 19,22 karatlık elmas buldu. Madencinin bulduğu elmasa 95 bin 500 dolar (3 milyon 151 bin lira) değer biçildi. Hintli madenci söz konusu parayla borcunu ödeyip ailesi için ev yaptıracak.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde bir madenci, yaklaşık 95 bin 500 dolar (3 milyon 151 bin lira) değerinde 19,22 karatlık elmas buldu.

BBC'ye konuşan madenci Raju Gound, eyaletin Panna bölgesinde elmas bulma umuduyla 10 yıldan fazla süredir devletten maden kiraladıklarını belirtti. Gound, "Taşları elekten geçirirken cam parçasını andıran bir şey gözüme çarptı. Yukarı kaldırıp baktım ve soluk parlama gördüm. O anda elmas bulduğumu anladım." ifadelerini kullandı.

Bulduğu elması yetkililere götürdüğünü ifade eden Gound, 19,22 karatlık elmasa yaklaşık 95 bin 500 dolar değer biçildiğini anlattı.

Hayatını kurtardı! Hintli madenci 19,22 karatlık elmas buldu - 1. Resim

BORCUNU ÖDEYİP EV YAPTIRACAK 

Gound, vergi payı düşüldükten sonra parasını teslim alacağını kaydederek, bununla yaklaşık 6 bin dolarlık borcunu ödemeyi, ailesi için daha iyi bir ev yaptırmayı ve çocuklarının eğitim masraflarını karşılamayı planladığını belirtti.

Elmastan elde edeceği parayı birlikte yaşadığı 19 akrabasıyla bölüşeceğini anlatan Gound, "Yarın, yine elmas aramak için madene gideceğim." ifadesini kullandı.

Hayatını kurtardı! Hintli madenci 19,22 karatlık elmas buldu - 2. Resim

2018'DE 179 BİN DOLARLIK ELMAS BULUNMUŞTU

​​​​​​​Panna, elmas kaynaklarının zenginliğiyle biliniyor ve bölge sakinleri, değerli taş bulma umuduyla devletten maden kiralıyor. Bölgede büyük elmas keşifleri nadiren de olsa yaşanabiliyor. Panna'da 2018'de yine bir madenci, yaklaşık 179 bin dolar değerinde elmas bulmuştu.

Hayatını kurtardı! Hintli madenci 19,22 karatlık elmas buldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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