srail’in aylardır sürdürdüğü şiddetli saldırılar nedeniyle evlerini, mahallelerini ve tüm varlıklarını kaybeden binlerce Filistinli, kış mevsiminin ilk sert yağmurlarıyla birlikte sular altında kalan derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Dünyanın gözü önünde yaşanan soykırım, İsrail televizyonunda yayınlanan bir programda mizah malzemesine dönüştürüldü.

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İsrail saldırıları nedeniyle evlerini kaybeden ve şiddetli yağışların ardından çadırları sular altında kalan Filistinliler, İsrail'deki Kanal 14 yayınıda alay konusu oldu.

"Fathi ve Shai" adlı programda Gazze'deki sel görüntülerini izleyen iki yayıncı, çadırlarına dolan yağmur sularını bardaklarla boşaltmaya çalışan Filistinlilerle alay etti.

Haydutlukta sınır tanımıyorlar! Soykırım destekçileri çadırları su basan Filistinlilerle canlı yayında dalga geçti

"6 YILDA ANCAK BİTİRİRSİNİZ" ALAYI

Canlı yayında, çadırlarına dolan yağmur sularını bardaklarla boşaltmaya çalışan Filistinlilerin görüntüleri gösterildi.

Görüntüleri izleyen İsrailli yayıncılardan Noam Fathi, "Yağmur yağıyor, ne harika!" diyerek dalga geçti.

Yayın sırasında, suyu bardaklarla boşaltmaya çalışan Filistinliler için "Bu hızla ancak 6 yılda bitirirsiniz" ifadelerini kullandı.

Haydutlukta sınır tanımıyorlar! Soykırım destekçileri çadırları su basan Filistinlilerle canlı yayında dalga geçti

Sığınacak güvenli bir çatısı kalmadığı için ellerindeki kısıtlı imkanlarla çadırlarını su basmasından korumaya çalışan sivilleri hedef alan İsrailli yayıncışunları söyledi

Yaşanan felaketi küçümsemekle yetinmeyen yayıncı Shai Goldstein ise bölgedeki yıkımın ve insanlık dramının sorumluluğunu da evleri başlarına yıkılan Gazzelilere yüklemeye kalkıştı:

"Gazzelilerin sorunu hep aynı. Gazze, Singapur olabilirdi. Ellerindeki bütün kaynakları aldılar ama bunları nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Bir de tünelleriniz var. Ya suyu boşaltın ya da olduğu gibi bırakın"

Haydutlukta sınır tanımıyorlar! Soykırım destekçileri çadırları su basan Filistinlilerle canlı yayında dalga geçti

GAZZE'DE SU PARKI KURULMASINI ÖNERDİLER

Suların bastığı enkaz yığınlarını ve çadır alanlarını sözde bir eğlence merkezine benzeten Shai Goldstein, "Su parkı açın! Hatta şişme botlarla gezilebilecek bir nehir de yapın Kimin umurunda yıkıntılar? Şuna bakın ne kadar güzel. Hatta gemi turları bile düzenlenebilir" dedi.

Ayrıca Fathi ve Goldstein, sözde eğlence parkına verilebilecek isimler üzerinde de konuştu.

"LUNAPARK FİLİSTİN" DEDİLER

İki İsrailli, konuşmanın devamında Gazze'deki sözde eğlence parkının reklamının nasıl yapılabileceğini tartıştı.

Yayıncılardan biri, ailelerin çocuklarına hitaben "Baba, evde sıkılıyoruz, bizi lunaparka götür" diyeceği bir senaryo anlattı.

Ardından park için "Lunapark Filistin" ismini kullandı.

Konuşmanın sonunda ise "Hayat sana limon verirse limonata yap" diyerek Gazzelilerin yaşadığı felaket üzerinden alay etmeyi sürdürdü.

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