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Heniyye'nin intikamı için geri sayım! İsrail istihbaratı: "İran bu gece saldıracak"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Heniyye&#039;nin intikamı için geri sayım! İsrail istihbaratı: &quot;İran bu gece saldıracak&quot;

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas lideri Heniyye'nin öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e misilleme saldırısı yapması bekleniyor. İran dini lideri Hamaney, büyük bir karar vermeye hazırladığı ortaya çıktı. İsrail istihbaratı ise İran'ın bu gece karşı saldırıyı gerçekleştirmesini bekliyor.

Tüm dünya, Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da suikasta kurban gitmesinin ardından İran'ın İsrail'e vereceği cevaba kilitlendi. Bölgede gergin bekleyiş sürerken İran dini lideri Hamaney, büyük karar vermeden önce ziyaret ettiği ünlü camide görüntülendi. İsrail istihbaratı ise İran'ın bu gece saldıracağı bilgisini paylaştı.

İRAN DİNİ LİDERİ ÜNLÜ CAMİDE GÖRÜNTÜLENDİ

İran dini lideri Hamaney'in Kum şehrindeki Jamkaran Camii'ni dün gece gizli ziyaretine ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı. Hameney'in önemli kararlar vermeden önce bu camiyi ziyaret ettiği biliniyor.

Hamaney ne zaman bu camiye gelse, bölgede önemli olayların meydana geldiği biliniyor.

İsmail Heniyye suikastından sonra da intikam işareti olarak kubbesine ve minarelerine kırmızı bayrak çekilen ilk cami Jamkaran Camiiydi.

Heniyye'nin intikamı için geri sayım! İsrail istihbaratı:

İSRAİL: İRAN VE HİZBULLAH'IN SALDIRISI YAKIN

CNN International'ın aktardığına göre ise İran ve Hizbullah'ın misilleme saldırısı çok yakın. CNN, İsrail istihbaratının Hizbullah'ın 12 Ağustos'ta bir saldırı düzenleyeceğini, İran'ın ise bu gece yarısı misilleme saldırısı gerçekleştireceğini bildirdiğini aktardı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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