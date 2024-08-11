Savaş uçakları yine ses duvarını aştı! Lübnan vuruldu, iki üst düzey isim öldü

İsrail ile Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri arasında çatışmalar sürüyor. İsrail savaş uçakları bugün Beyrut'ta yine alçak uçuş yaptı. Ses duvarını aşan uçaklar sonik patlamaya yol açtı. İsrail ordusu ise Lübnan'da iki Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e misilleme saldırısı gerçekleştirmesi an meselesi iken, İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Mavi Hatta Hizbullah güçleri ile yaşanan çatışmaların ardından İsrail savaş uçakları Beyrut'ta savaş uçakları ile tacizini sürdürüyor. İsrail savaş uçakları bugün de Beyrut'ta ses duvarını ihlal etti. Aynı zamanda Lübnan'da 2 Hizbullah mensubunun öldürüldüğü duyuruldu.

BEYRUT'TA SONİK PATLAMALAR

Lübnan medyasının aktardığına göre İsrail savaş uçakları Beyrut, Sidon ve Lübnan'ın güney bölgelerinde ses duvarını ihlal etti. Savaş uçakları çok sayıda sonik patlamaya yol açtı.

İlgili Haberler Beyrut'ta sonik patlamalar! Savaş uçakları alçak uçuş yaptı, sirenler çalıyor

İKİ HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜRÜLDÜ

Lübnan resmi ajansı NNA’nın geçtiği habere göre İsrail ordusuna ait hava araçları sınır hattında yer alan Tayibe beldesinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu ise öldürülenlerin Hizbullah mensubu olduğunu duyurdu. İsrail saldırının insansız hava araçları ile gerçekleştirildiğini bildirdi.